Dolar
8.88
Euro
10.37
Altın
1,740.86
ETH/USDT
2,924.80
BTC/USDT
42,096.00
BIST 100
1,384.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Orada maç oynamak kolay değil

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Halife Yalçınkaya   | 28.09.2021
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Orada maç oynamak kolay değil

Sivas

Kulübün internet sitesine açıklamada bulunan Çalımbay, ligde geçen hafta sahalarında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 gibi farklı skorla yendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Ligde bu hafta Beşiktaş'a konuk olacaklarını aktaran Çalımbay, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

Sivasspor'un da iyi bir takım olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ta kimin oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kırmızı-beyazlı takımda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösteren savunma oyuncusu Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"İşini temiz yapıyor, hiçbir riske girmiyor ve garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Kovid-19 aşısı yaptırılması çağrısı
Japonya'da Kovid-19'a karşı uygulanan OHAL'in kaldırmasına yeşil ışık
Japonya 1 Ekim sonrası ülkeye girişlerde Kovid-19 karantina koşullarını hafifletiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 188 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi

Barcelona, Juventus ve Real Madrid'e yönelik UEFA soruşturması iptal edildi

Trabzonspor'da beraberlik serisi

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Beşiktaş maçı değerlendirmesi: Orada maç oynamak kolay değil

Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcıları belli oldu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un yardımcıları belli oldu
Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor 2-2 berabere kaldı

Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor 2-2 berabere kaldı