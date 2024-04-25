Dolar
32.54
Euro
34.86
Altın
2,323.64
ETH/USDT
3,138.90
BTC/USDT
63,752.00
BIST 100
9,679.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı
logo
Spor, Futbol

Samsunspor, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek istiyor

Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Samsunspor, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek istiyor

Samsun

Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacakları maçı değerlendirdi.

Ligin boyunun artık çok kısaldığına işaret eden Çapa, "Bundan sonra her maçtan alacağımız puan veya puanlar, kalan haftaları rahat geçirmek için bizim adımıza çok önemli. Bir an önce ligde matematiksel olarak kalmayı garantilemek istiyoruz. Çünkü gelecek sezonun kağıt üzerinde yapmış olduğumuz planlamasını yürürlüğe geçirmek istiyoruz ama matematiksel olarak rahatlayamadığımız için bu uygulamayı gerçekleştiremiyoruz." dedi.

Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor maçlarında hakemlerin bazı kararlarının puan kayıplarına neden olduğunu anlatan Çapa, şunları kaydetti:

"Bu maçlarda hakemler, verdiği veya vermediği kararlarla canımızı yaktı. Üç maçta net üç penaltı pozisyonumuz var. Bu penaltı kararlarının verilmemesi, hatta hakemlerin VAR'a dahi çağrılmaması bizi üzdü. Çünkü diğer maçlardaki VAR kararlarına ve pozisyonlarına baktığınız zaman VAR'ın ne kadar hassas olduğunu görüyoruz. Bizim adımıza verilmeyen kararlar çok üzücüdür. Ümit ediyorum ki Kasımpaşa maçında ve diğer karşılaşmalarda bu tür talihsizlikler yaşamayız. Bir an önce matematiksel olarak almamız gereken puanları alıp rahatlayıp gelecek sezonun planlamasını uygulamaya geçeriz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

İdmana sakatlığı devam eden Lubomir Satka katılmadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması davası başladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi
DMM, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Çaykur Rizesporlu Sauer, taraftar desteğine güveniyor

Çaykur Rizesporlu Sauer, taraftar desteğine güveniyor

Samsunspor, matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemek istiyor

MKE Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ve İzlanda maçlarını oynayacağı stadyumlar belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Galler ve İzlanda maçlarını oynayacağı stadyumlar belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu kırmak istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet