Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Spor, Futbol

Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörümüz Çağdaş Atan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Görev aldığı iki sezonda sergilediği özveri, profesyonellik ile birlikte takımımızı üst üste iki kez Avrupa kupalarına taşıyarak, kulüp geleneğimizi sürdüren Çağdaş Atan'a teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki teknik adam, 2023-2024 sezonunda göreve getirilmişti.


