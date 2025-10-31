Dolar
42.05
Euro
48.51
Altın
3,999.01
ETH/USDT
3,895.30
BTC/USDT
110,184.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona erdi

2016'dan bu yana 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini alırken, 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona erdi

Ankara

Eski ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre sona erdi.

Yeni tip sürücü belgeleri, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlandı. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için başlangıçta son tarih 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu süre, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 4 kez uzatıldı ve bugün sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayı boyunca sosyal medya üzerinden vatandaşlara ehliyetlerini yenilemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Yerlikaya, paylaşımlarında sürenin bu kez uzatılmayacağını vurgulayarak, "Son güne kalmayın." mesajı vermişti.

AA muhabirinin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, çağrıların ardından ekimde 275 bin 608 kişi, bugün ise 40 bin 771 kişi ehliyetini yenilemek üzere başvuruda bulundu.

2016'dan bu yana 35 milyon 794 bin 515 kişi yeni tip ehliyetini alırken, 1 milyon 799 bin 172 kişi yenileme işlemini yapmadı.

Bugün mesai bitimiyle eski tip ehliyetlerin geçerliliği sona erdi. Ehliyet yenileme bedeli, B sınıfı sürücü belgelerinde 15 lira yerine 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilişkin paylaşım
Bağcılar'da bir evde tüp patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
TRT World Forum 2025'te Suriye'nin yeniden inşa süreci ele alındı
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona erdi
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'dan Avrupa Parlamentosu'na "anıt" ve "işgal" tepkisi

Benzer haberler

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona erdi

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre sona erdi

İstanbul'da kırmızı ışık ihlali yapan 2 araç sürücüsü yakalandı

1,8 milyon kişi hala ehliyetini yenilemedi

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi yarın doluyor

Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi yarın doluyor
Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

Sinop merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 32 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet