Spor, Futbol

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz olacak

Ümit Milli Futbol Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı ağırlayacağı H Grubu ilk maçının biletleri ücretsiz olacak.

Ceren Aydınonat  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz olacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

Maç günü stat gişesi de açık olacak.

