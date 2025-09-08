Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz olacak
Ümit Milli Futbol Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Trabzon'da Hırvatistan'ı ağırlayacağı H Grubu ilk maçının biletleri ücretsiz olacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.
Maç günü stat gişesi de açık olacak.