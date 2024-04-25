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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünü ve Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan'ı, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Dilek Erol  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
MKE Ankaragücü Kulübü ve Trabzonsporlu Enis Destan, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçındaki çeşitli ihlallerden dolayı disipline sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor'un futbolcusu Enis Destan'ı ise bordo-mavililerin Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakadaki kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderdi.

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