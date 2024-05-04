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Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 8 milyon 860 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Gülsem Adam  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi

Antalya

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin Aksu ilçesi Serik Caddesi'nde durdurduğu bir kamyonda yaptığı aramada, gümrük kaçağı 8 milyon 860 bin boş makaron ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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