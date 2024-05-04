MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Stinger" atışlarını paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Portatif ve Kaideye Monteli Stinger" atışlarına ilişkin videoları paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından Portatif ve Kaideye Monteli Stinger atışları, Konya Karapınar'daki MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı'nda başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı unsurlar tarafından “Portatif ve Kaideye Monteli Stinger Atışları”, MSB Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Alanı’nda (Karapınar/Konya) başarıyla icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/0VIcWtqgwW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2024