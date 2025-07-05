Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Haziran'da başlayan "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı"nın tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı, dost ve müttefik ülke özel kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak maksadıyla Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde, 19 ülke özel kuvvet timleri ve bir JÖAK Tim'inin fiili katılımıyla toplamda 434 personel ile icra edildi." ifadesi kullanıldı.
🗓️ 23 Haziran – 3 Temmuz 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2025
📍 Ankara
🇹🇷 Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı; dost ve müttefik ülke özel kuvvetleri arasında dostluk, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak maksadıyla Genelkurmay Özel Kuvvetler… pic.twitter.com/JHr77jbU7M
Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
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