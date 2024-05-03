MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.
Ankara
Karşılaşma öncesi MKE Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun yer aldığı kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verildi.
Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.
Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.