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Spor

MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor maçında, sarı-lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e saldırılarını kınadı.

Erkan Tiryaki  | 03.05.2024 - Güncelleme : 03.05.2024
MKE Ankaragücü taraftarından Filistin'e destek koreografisi Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Karşılaşma öncesi MKE Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu'nun yer aldığı kale arkası tribününde iplerle açılan dev koreografide Filistin'e destek verildi.

Mescid-i Aksa'nın ve zulüm gören Filistinli çocukların yer aldığı fotoğrafla yapılan koreografide "Müslümanlar bir olacak, zalimler yok olacak" "Özgür Filistin" yazısı yer aldı.

Tekbir getiren taraftarlar, İsrail aleyhine tezahürat yaptı.

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