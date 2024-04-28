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Spor, Futbol

Ankaragücü bir puanı 90+9'da kaptı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Muhittin Sandıkçı  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Ankaragücü bir puanı 90+9'da kaptı Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. 

İlk yarı

6. dakikada Varesanovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gaich, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yerden şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü, yatarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla çelmeyi başardı.

19. dakikada Flips'in ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sowe'nin ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunda, savunmada Emirhan Topçu'nun son anda ayak koyduğu top az farkla üsten kornere çıktı.

25. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Olawoyin'in sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada, Gaich'in kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti.

32. dakikada Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında topun başına geçen Shelvey ortasını yaptı. Ceza sahasında Olawoyin'in vuruşunda, top kaleci Bahadır Han Güngördü'nün müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0

Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

56. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Sol taraftan ceza sahasına giren Efkan Bekiroğlu'nun ortasında, Bajic'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın kucağından kaçırdığı top filelere gitti: 2-1

59. dakikada soldan ceza yayı üzerine hareketlenen Chatzigiovanis'in rakibinden sıyrıldıktan sonra attığı sert şutta, üst direğe çarpan top auta gitti.

80. dakikada serbest atış kullanan Flips'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert şutunda, savunmada Muhammet Taha Şahin kaleye giden meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinden çelmeyi başardı.

90+9. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği sağladı. Chatzigiovanis'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Radakovic'in kafa ile arkaya aşırdığı topu, Rodrigues altıpas içinde filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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