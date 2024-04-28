Premier Lig'de Tottenham'ı yenen Arsenal, maç fazlasıyla liderliğini korudu
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 3-2 yendi.
İstanbul
Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Kuzey Londra derbisinde Tottenham'a konuk olan Arsenal, Pierre-Emile Hojbjerg'in kendi kalesine 15, Bukayo Saka'nın 27 ve Kai Havertz'in 38. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Tottenham'ın 64. dakikada Cristian Romero ve 87. dakikada penaltıdan Son Heung-min ile bulduğu goller puan için yeterli olmadı.
Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 80 puana ulaşan Arsenal, iki maçı eksik Manchester City'nin 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu.
Son iki maçını kaybeden Tottenham ise 60 puanla 5. sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.