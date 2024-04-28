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Premier Lig'de Tottenham'ı yenen Arsenal, maç fazlasıyla liderliğini korudu

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 3-2 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
Premier Lig'de Tottenham'ı yenen Arsenal, maç fazlasıyla liderliğini korudu

İstanbul

Premier Lig'in 35. haftasında oynanan Kuzey Londra derbisinde Tottenham'a konuk olan Arsenal, Pierre-Emile Hojbjerg'in kendi kalesine 15, Bukayo Saka'nın 27 ve Kai Havertz'in 38. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Tottenham'ın 64. dakikada Cristian Romero ve 87. dakikada penaltıdan Son Heung-min ile bulduğu goller puan için yeterli olmadı.

Şampiyonluk yarışının kıyasıya sürdüğü Premier Lig'de 80 puana ulaşan Arsenal, iki maçı eksik Manchester City'nin 4 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Son iki maçını kaybeden Tottenham ise 60 puanla 5. sırada yer aldı.

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