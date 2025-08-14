Dolar
40.79
Euro
47.87
Altın
3,356.02
ETH/USDT
4,763.40
BTC/USDT
122,739.00
BIST 100
10,949.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşmada Tottenham'a penaltılarla 4-3 üstünlük sağlayarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain

İstanbul

İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda oynanan 50. UEFA Süper Kupa maçında geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Fransa ekibi PSG ile Avrupa Ligi kupasını kazanan İngiltere temsilcisi Tottenham karşılaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tottenham, 39. dakikada golü buldu. Kaleci Vicario, orta alanın sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının soluna doğru havalandırdı. Topa hareketlenen Romero'nun kale sahasına kafayla gönderdiği meşin yuvarlak, karambole neden oldu. Palhinha'nın vuruşunda kaleci Chevalier'nin de müdahalesiyle direğe çarpan top, Van de Ven'in önünde kaldı. Hollandalı futbolcunun kale sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İngiltere ekibi, 48. dakikada ikinci golü de duran top organizasyonundan kaydetti. Rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta topun başına Porro geçti. İspanyol futbolcunun arka direğe ortaladığı topa, boş durumdaki Romero, rahat bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Chevalier'nin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Paris ekibi, 85. dakikada farkı bire indirdi. Vitinha'nın pasıyla topu önünde bulan Lee, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere göndererek durumu 2-1'e getirdi.

Mücadelenin 90+.4 dakikasında skora eşitlik geldi. Dembele'nin sağ kanattan ortaladığı topu, kale sahasında kafayla ağlara yollayan Ramos, skoru 2-2 yaptı.

Maçın normal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

PSG'de Ramos, Dembele, Lee ve Mendes, penaltılarda golü buldu, Vitinha atışı kaçırdı. Tottenham'da ise Solanke, Bentancur ve Porro, penaltı atışlarını gole çevirdi, Van de Ven ve Tel vuruştan faydalanamadı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan PSG, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Öte yandan UEFA, karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide "Çocukları ve sivilleri öldürmeyi bırakın" yazılı pankarta yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Türkiye'de 4 Haziran 2023'ten bugüne kadar uyuşturucuyla ilgili 80 bin 775 kişi tutuklandı
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki "Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi"ne katıldı
Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain

UEFA Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain

50. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet