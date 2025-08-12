Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

50. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Futbolda 50. UEFA Süper Kupa, Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile İngiltere temsilcisi Tottenham arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
50. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

İstanbul

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Kupada iki takım da ilk zaferini elde etmeye çalışacak.

Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Real Madrid, Milan ve Barcelona'yı geride bıraktı

Real Madrid, geçen yıl Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan ekip olma ünvanını ele geçirdi.

Madrid ekibinin 6 kez müzesine götürdüğü kupada Barcelona ve Milan 5'er defa mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United, 2022'de Eintracht Frankfurt ve 2024'te Atalanta önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Eflatun-beyazlılar, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

Galatasaray, 2000'de kupayı müzesine götürdü

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

Son yıllara İspanyol damgası

İspanya ekipleri, Süper Kupa'daki son 16 maçın 11'inde şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022, 2024) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019, 2021 ve 2023'te ise İngiltere temsilcileri Liverpool, Chelsea ve Manchester City, UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu. İspanyollar 17, İngilizler 10 ve İtalyanlar 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fransızlar ilk zafer peşinde

Fransızlar, bu sene PSG'nin boy göstereceği Süper Kupa'da ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Süper Kupa'da daha önce bir kez Fransa temsilcisi mücadele etti.

PSG, 1996 yılında yer aldığı kupada Juventus'a 6-1 ve 3-1'lik skorlarla yenildi.

25 ayrı takım sevindi

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım kazandı.

Real Madrid 6, Milan ve Barcelona 5'er, Liverpool 4, Atletico Madrid ise 3 kez kupada mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.

1972'deki Süper Kupa resmiyet kazanmadı

Hollanda'nın Ajax takımı ile İskoçya'nın Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle UEFA iki takım arasında Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan iki maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

UEFA Süper Kupa maçları

UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:

YılMaçSonuç
1973Ajax-Milan0-1, 6-0
1975Dinamo Kiev-Bayern Münih1-0, 2-0
1976Anderlecht-Bayern Münih1-2, 4-1
1977Liverpool-Hamburg1-1, 6-0
1978Anderlecht-Liverpool3-1, 1-2
1979Nottingham Forest-Barcelona1-0, 1-1
1980Valencia-Nottingham Forest1-2, 1-0
1982Aston Villa-Barcelona0-1, 3-0 (uzatma)
1983Aberdeen-Hamburg0-0, 2-0
1984Juventus-Liverpool2-0
1986Steaua Bükreş-Dinamo Kiev1-0
1987Porto-Ajax1-0, 1-0
1988Mechelen-PSV3-0, 0-1
1989Milan-Barcelona1-1, 1-0
1990Milan-Sampdoria1-1, 2-0
1991Manchester United-Kızılyıldız1-0
1992Barcelona-Werder Bremen1-1, 2-1
1993Parma-Milan0-1, 2-0 (uzatma)
1994Milan-Arsenal0-0, 2-0
1995Ajax-Real Zaragoza1-1, 4-0
1996Juventus-Paris Saint Germain6-1, 3-1
1997Barcelona-Borussia Dortmund2-0, 1-1
1998Chelsea-Real Madrid1-0
1999Lazio-Manchester United1-0
2000Galatasaray-Real Madrid2-1 (uzatma)
2001Liverpool-Bayern Münih3-2
2002Real Madrid-Feyenoord3-1
2003Milan-Porto1-0
2004Valencia-Porto2-1
2005Liverpool-CSKA Moskova3-1 (uzatma)
2006Sevilla-Barcelona3-0
2007Milan-Sevilla3-1
2008Zenit-Manchester United2-1
2009Barcelona-Shakhtar Donetsk1-0 (uzatma)
2010Atletico Madrid-Inter2-0
2011Barcelona-Porto2-0
2012Atletico Madrid-Chelsea4-1
2013Bayern Münih-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)
2014Real Madrid-Sevilla2-0
2015Barcelona-Sevilla5-4 (uzatma)
2016Real Madrid-Sevilla3-2 (uzatma)
2017Real Madrid-Manchester United2-1
2018Atletico Madrid-Real Madrid4-2 (uzatma)
2019Liverpool-Chelsea2-2 (5-4 penaltılarla)
2020Bayern Münih-Sevilla2-1 (uzatma)
2021Chelsea-Villarreal1-1 (6-5 penaltılarla)
2022Real Madrid-Eintracht Frankfurt2-0
2023Manchester City-Sevilla1-1 (5-4 penaltılarla)
2024Real Madrid-Atalanta2-0

(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)

