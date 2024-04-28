Trabzonspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yi mağlup etti

Trabzon
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza yayı gerisinden sert şutunda, top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
12. dakikada konuk takım öne geçti. M'Bakata'nın sol taraftan yerden pasında, arka direkte uygun durumda Sorescu, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1
21. dakikada Gaziantep FK, ikinci golü buldu. Sorescu'nun pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Draguş, Berat Özdemir'den sıyrılarak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ üst köşesinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
24. dakikada Fountas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nunn kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.
27. dakikada sol tarafta rakiplerinden sıyrılan Draguş'un sert şutunda top yan direkten döndü.
30. dakikada Visca'nın soldan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta çıktı.
İlk yarı Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Visca'nın pasında, yakın mesafeden Onuachu, gelişine vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-2
65. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Onuachu'nun pasında, ceza yayı üzerinden Bardhi'nin yerden sert şutunda, top kaleci Nita'nın sağından filelere gitti: 2-2
66. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Visca'nın sağdan yerden pasında, kaleci Nita'dan sıyrılan Onuachu, topu filelere gönderdi: 3-2
68. dakikada Trabzonspor, dördüncü golü buldu. Trezeguet'in soldan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Onuachu, kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-2
Trabzonspor, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.
Trabzonspor-Gaziantep FK maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 yenilen Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, böyle bir zamanda bu şekilde kaybetmenin kendilerine yakışmadığını söyledi.
İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok şey söyleyecek durumda olmadığını belirterek, "Biraz kötü hissediyorum kendimi. Böyle bir zamanda bu şekilde maç kaybetmek bize yakışmadı." dedi.
Sorumluğu üzerine aldığını ve üzgün ifade eden İnan, şunları kaydetti:
"Aynı zamanda oyuncularımla içerde konuştuk, onlar da sorumluluğu üzerlerine alıyorlar. 3 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı. Böyle bir anda can çekişirken aşağılarda bu kadar zorlanırken bu şekilde basit goller yemek bize yakışmadı. Onun için çok oyun konuşmak istemiyorum. İyi hazırlandık, iyi de başladık. 2 gol bulduk, 3. 4. golleri de bulabilirdik. Zor geçti benim için üzgünüm. Açık konuşmak gerekirse dün takımla yaptığım toplantıda maçı kazanacağımızı söylemiştim, inanmıştık. Trabzonspor'u en iyi bilen biri olarak, bu atmosferde seyircisi yokken 3 gün önce maç yapmışken, burada onları yenmek olası sonuçtu ancak olmadı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.