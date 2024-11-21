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Spor, Futbol

Samsunspor, Alanyaspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Corendon Alanyaspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Samsunspor, Alanyaspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor

Samsun

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 24 Kasım Pazar günü sahalarında Corendon Alanyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Alanyaspor'un teknik direktör değişikliğine gittiğini hatırlatan Reis, "Bu yüzden nasıl bir oyun sergileyecekleri hakkında pek bir fikrimiz yok. Eğer eski hocalarıyla devam etmiş olsalardı belki onları analiz etmek daha rahat olabilirdi ancak oyuncularını tanıyoruz. Onların sahada neler yapabileceklerini biliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı tamamladık. Takımda sadece Celil Yüksel'in sakatlığı var. Benasser ise sarı kart cezası nedeniyle bu maçta olamayacak." dedi.

Milli takımlara giden oyuncularının Samsun'a erken döndüğünü dile getiren Reis, "Tüm kadromuzla yüksek seviyede antrenmanlar yapıyoruz. Takım tamamen konsantre olmuş durumda. Bizim için bu maçın önemi elbette ki büyük. Rakibimizin aldığı sonuçlar çok iyi olmasa da ofansif anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Bizim defansif anlamda çok iyi durmamız gerekiyor. Bu maçı kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor maçından sonra Sipay Bodrum FK ile yine sahalarında karşı karşıya geleceklerine işaret eden Reis, "Umarım bu iki karşılaşma evimizde oynayacağımız için bizim adımıza avantaj olur. Aslında biz deplasmanlarda da gayet iyi performans gösteren bir takımız ama sonuçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağımız iki karşılaşma olacak. Onların desteğiyle ikisini de kazanmak istiyoruz. Bu iki karşılaşmayı kazanırsak, çok iyi pozisyonda oluruz." diye konuştu.

"Takımın kaç kilometre koştuğundan çok nasıl koştuğu önemli"

Reis, oyuncuların sahada kaç kilometre koştuğunu da analiz ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Takımın kaç kilometre koştuğundan çok nasıl koştuğu önemli. O koşuları doğru yapmak, o mesafeleri doğru şekilde katetmek benim için çok daha önemli. Oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz performansla takım olarak fit olduğumuzu gösterdik. Son dakikaya kadar savaşmayı bildik ve hatta son dakikalarda bile gol atabileceğimizi gösterdik. Zaten bu bizim fit olduğumuz, koşu mesafelerimizin gayet iyi olduğu anlamına geliyor. Türkiye'de topun oyunda kaldığı süre yaklaşık 51 dakika, bu yeterli değil. İstediğimiz mesafelere ulaşmak açısından topun oyunda kalma süresi, Almanya'ya bakacak olursak, Türkiye'den biraz daha fazla orada, daha fazla mesafe katedilebiliyor oyun çok fazla durmadığından dolayı. Takım olarak son dakikaya kadar savaşıp, gol atmasını bilen bir takımız. Bu da bizim zaten fiziksel anlamda hazır olduğumuz anlamına gelir."

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