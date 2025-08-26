Dolar
41.02
Euro
47.71
Altın
3,375.87
ETH/USDT
4,418.20
BTC/USDT
110,189.00
BIST 100
11,481.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malazgirt Zaferi’nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda konuşuyor. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, AA Finans Masası'na konuk oldu.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'da 290. maçını oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Portekiz'in Benfica ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 290. maçında boy gösterecek.

Bozhan Memiş  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Fenerbahçe, Avrupa'da 290. maçını oynayacak

Lizbon

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 289 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 62 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 42. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 42. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 41 karşılaşmada 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir
Özel halk otobüsü işletmecilerinden, biriken alacaklarının ödenmemesi nedeniyle İBB'ye tepki
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 42'ye düştü
Emine Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin hakkını, hukukunu en güçlü şekilde savunuyoruz

Benzer haberler

Fenerbahçe, Avrupa'da 290. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 290. maçını oynayacak

Fenerbahçe'de hedef Benfica deplasmanında Şampiyonlar Ligi biletini almak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez: Herkes Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyor

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlayacak
Fenerbahçe, ligdeki ilk 3 puanını 3 golle aldı

Fenerbahçe, ligdeki ilk 3 puanını 3 golle aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet