Dolar
41.03
Euro
47.79
Altın
3,389.98
ETH/USDT
4,608.80
BTC/USDT
111,220.00
BIST 100
11,529.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü Portekizli futbolcu Tiago Djalo, İstanbul'a geldi.

Emrah Oktay  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Bonservisi İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Juventus'ta bulunan ancak geçen sezonu ülkesinin takımlarından Porto'da geçiren Djalo, tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tecrübeli futbolcuya havalimanında siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hakan Daltaban ile kulüp yetkilileri eşlik etti. Djalo'yu karşılayan bir grup taraftar, oyuncuya çiçek takdim etti.

Kendisini bekleyen özel araçla konaklayacağı otele geçmeden önde basın mensuplarına açıklamada bulunan 25 yaşındaki stoper, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Çok büyük bir kulüpteyim. Bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Siyah-beyazlı taraftarlara mesaj veren Djalo, "Herkese teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle iyi şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Djalo, Ocak 2019'da 18 yaşındayken 1 milyon avro bedelle İtalya'nın Milan takımına transfer oldu. Aynı yılın ağustos ayında Fransa temsilcisi Lille'e giden Portekizli stoper, Ocak 2024'te İtalya'ya Juventus formasıyla döndü.

Geçen sezon Porto'da kiralık forma giyen Djalo, 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı'yı kabul etti
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Türkiye, İsrail'in Suriye'deki askeri saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
Geleceğin ulaşım teknolojisi TEKNOFEST’te test ediliyor

Benzer haberler

Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da

Tiago Djalo, Beşiktaş için İstanbul'da

Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisinin kiralandığını KAP'a bildirdi

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak
Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Benfica maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe, Avrupa'da 290. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa'da 290. maçını oynayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet