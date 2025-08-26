Dolar
Spor, Futbol

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisinin kiralandığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Malili santrfor El Bilal Toure'nin bonservisinin şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralandığını açıkladı.

Emrah Oktay  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Beşiktaş, El Bilal Toure'nin bonservisinin kiralandığını KAP'a bildirdi

İstanbul

Beşiktaş Futbol AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

Bonservisi İtalya temsilcisi Atalanta takımında bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.

