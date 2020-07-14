Euro
7.83
Dolar
6.87
BIST 100
117,741.10
Altın
1,809.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

PFDK'den 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymayanlara ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kovid-19 tedbirleri kapsamında Süper Lig maçlarında sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kulüplere, yöneticilere, antrenörlere ve futbolculara para cezaları verdi.

Emre Doğan   | 14.07.2020
PFDK'den 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymayanlara ceza

İstanbul

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Süper Lig maçlarında sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kulüplere, yöneticilere, antrenörlere ve futbolculara para cezaları verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Hes Kablo Kayserispor ve Yukatel Denizlispor'a talimatlara aykırılık nedeniyle para cezası verildiği belirtildi.

Sosyal mesafe kuralı ile maske takma zorunluluğuna uyulmaması gerekçeleriyle Medipol Başakşehir ile Yukatel Denizlispor'un, 60 biner lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Maske takma zorunluluğu ile protokol tribününde oturma düzenine aykırı şekilde yerleşilmesi gerekçeleriyle Çaykur Rizespor'a 48 bin lira, maske takma zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle de Hes Kablo Kayserispor'a 24 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada PFDK'nin, maske takma zorunluluğuna uyulmaması nedeniyle yöneticilere 4 bin 500, antrenörler ve futbolculara da 900'er lira para cezası verdiği kaydedildi.

Para cezası alan yöneticiler, antrenörler ve futbolcular şöyle:

Yöneticiler: Serkan Karavin, Hasan Yavuz Bakır, Saffet Kopuz (Çaykur Rizespor), Yusuf Ziya Demsoy (Gaziantep FK)

Antrenörler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Atila Gerin (MKE Ankaragücü), Gabriel Margarit (Gaziantep FK), Tamer Sivrikaya (İttifak Holding Konyaspor)

Futbolcular: Daniel Lukasik, Mahmut Akan (MKE Ankaragücü), Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Aziz Eraltay, Uğur Uçar (Medipol Başakşehir), Özgür Çek, Olcay Şahan (Yukatel Denizlispor)

Bu arada, Çaykur Rizespor görevlisi İsmail Tiryaki'ye de sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle 900 lira para cezası verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakan Koca'dan 'toplu taşıma' uyarısı
Avustralya ve Kanada'da iki yeni Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı
İspanya'da ve Portekiz'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı arttı
İngiltere'de alışverişte maske takmak zorunlu olacak

Benzer haberler

Süper Lig'in 33. hafta maç programında değişiklik

Süper Lig'in 33. hafta maç programında değişiklik

PFDK'den 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymayanlara ceza

7 takım Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor

Trabzonspor'un yenilmezlik serileri son buldu

Trabzonspor'un yenilmezlik serileri son buldu
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm
Beşiktaş haftayı 3 puanla kapattı

Beşiktaş haftayı 3 puanla kapattı