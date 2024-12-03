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Spor, Futbol

PFDK'den Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen'e 1 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen'e 1 maç men cezası verdi.

Metin Arslancan  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
PFDK'den Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen'e 1 maç ceza

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında "ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Adana Demirspor Antrenörü Muhammed Türkmen'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağının yanı sıra 58 bin 500 lira para cezası verildi.

Kurul Adana Demirspor Kulübünü aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 300 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle ise 168 bin olmak üzere toplam 468 bin lira para cezasına çarptırdı.

Öte yandan kötü tezahürattan dolayı Adanademir Sporlu bazı taraftarların elektronik biletleri de bir sonraki müsabaka için engellendi.

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