A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem, Dünya Şampiyonası’nda İtalya ile oynadıkları final maçının ardından Huamark Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

ikas Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti

Süha Gür  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
ikas Eyüpspor-Galatasaray maçının tarihi değişti

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın tarihinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre daha önce 14 Eylül Pazar günü oynanacağı açıklanan karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
