Vincenzo Montella: İspanya Milli Takımı sadece Yamal’dan oluşmuyor, Avrupa’nın en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Avrupa'nın son şampiyonuna karşı mücadele edeceklerini ve bunun kendilerini hırslandırdığını söyledi.
Konya
Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İspanya'nın çok iyi futbol oynadığını ve futbolseverlere keyif verdiğini anlatan Montella, "Oynarken de keyif aldığını görebiliyoruz ama İspanya Milli Takımı sadece Yamal’dan oluşmuyor. Bu tarz değerlendirmeleri çok iyi yapmanız gerekiyor, ikili kademe mi teke tek mi oynayacaksınız. Bu kararımı tabii ki şu an açıklamayacağım. En iyi performansımızla sahada olmak istiyoruz. Avrupa’nın son şampiyonu, en iyi takımına karşı mücadele vereceğiz. Bu tabii ki bizi hırslandırıyor. Bu işi yapıyorsanız, bu tarz maçlar için yaşıyorsunuz. Her zaman inançlı olacağız, hırsımızı sahaya yansıtacağız. Biz de hayalperestiz, bu tarz maçları kazanmak için elinden gelen her şeyi yapman gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Montella, İspanya’nın 25 maçlık yenilmezlik serisinin hatırlatılması üzerine, “Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız, son 25 maçta, 20 maçı kazandı. Eski milli takıma benzeyecek bir potansiyele sahip, bu tarz maçlar bizi aksine hırslandırıyor. Biz her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Defansif anlamda mükemmel bir maç oynamamız gerekiyorsa da ofansif anlamda da daha iyisini yapmamız gerekiyor. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz.” değerlendirmesinde bulundu.
İtalyan teknik adam, "Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte hem daha çok süre alıyor hem de farklı bir pozisyonda oynuyor. Siz hangi bölgede oynamasını daha uygun görüyorsunuz?" sorusunu, "Arda geçen sezonun sonlarında da devamlılıkla oynamaya başladı. Arda çok büyük yetenek, çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynayabileceğini biliyoruz. Bu sezon Real Madrid’de biraz daha geride gibi gözüküyor ama sadece geride oynatmadı, rakibin özelliğine göre pozisyonunu değiştirdiğini de gördük. Biz hoca olarak milli takımda o bölgede oynamasını öngörüyoruz ama bu değişebilir." şeklinde yanıtladı.
"Oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmemiz gerekiyor"
"Gürcistan’da çok iyi bir maç oynadık, ofansif anlamda yaptığımız ön alan baskılarını kullandık, bu bizim maçı kazanmamızı sağladı, bu zihniyeti devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini kullanan Vincenzo Montella, "Geliştirmemiz gereken bir konu varsa topa sahip olduğumuzda oyunumuzu biraz daha akışkan hale getirmemiz gerekiyor. Bu maçta her şeyi mükemmel yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu maçı kazanmak ya da kaybetmek gibi bir kelime kullanmıyoruz çünkü her maça kazanmak için çıkıyoruz. Mükemmel bir maça ihtiyacımız olduğunu biliyoruz ama futbolda kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz." değerlendirmesini yaptı.
Montella, Kerem'in forvette oynamasına dair ise "Bence bitirici olarak milli takımda muazzam işlere imza atıyor. Özelliklere bakmaksızın bir futbolcu golü koklayabiliyorsa rakip kaleye daha yakın tutmakta fayda var." diye konuştu.
Vincenzo Montella, Barış Alper'in Gürcistan maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili "Çok üzüldüğümüz bir pozisyondu, çok şanssız bir pozisyon yaşandı. Kendisi de çok üzgün, bizimle kalıp destek verecek. Sonuna kadar bizimle olacak, yarın olmayacağı için, sahada belki olmayacak ama sonuna kadar yanımızda olacak ve destek verecek." ifadelerini kullandı.
"Konya’ya her geldiğimizde çok büyük sevgi ve bağlılık hissediyoruz"
Montella, Konya'da oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını aktararak "Konya’ya her geldiğimizde çok büyük sevgi ve bağlılık hissediyoruz. Bu bizi acayip etkiliyor. İnanılmaz bir his. Tüm taraftarlarımız yarın kırmızı forma ile gelirse birlik olup güzel bir görüntü vermiş oluruz. Letonya maçında da onların sevgisini hissetmiştik, tekrar teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Vincenzo Montella, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Hocamızın Türk vatandaşlığına geçmesi için harekete geçeceğiz" sözleri hakkında ise "Benim için gurur meselesi olur." değerlendirmesinde bulundu.
Arda Güler: "Çok iyi bir atmosfer olacak ve bununla birlikte maça iyi başlamak istiyoruz"
Arda Güler, karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Yarın bizim için çok önemli bir maç olacak, kazanan takım grupta birinciliği alacak." sözleriyle değerlendirmelerine başlayan Arda, şöyle devam etti:
"Yarın İspanya bizden daha fazla topa sahip olabilir, biz de baskımızla karşılık vermemiz gerekiyor, onlara saygı duyuyoruz ama yarın kendi evimizde oynuyoruz. Çok iyi bir atmosfer olacak ve bununla birlikte maça iyi başlamak istiyoruz. Onlara karşı çok fazla saygı duyuyoruz, son 25 maçı kaybetmemişler biz de neler yapacağımızı biliyoruz. Şöyle bir İspanya bekliyorum, bunu söylemek çok zor değil, topa sahip olacaklar, sürekli şans oluşturmaya çalışacaklar, topu kaptırınca şiddetli baskıyla tekrar almaya çalışacaklar. Biz de bunun üstesinden gelebilmek için elimizden geleni yapacağız. Oyun planımızla ilgili çok fazla detay vermek doğru olmaz. Topu kaptığımızda hızlı oynayarak etkili geçişler yapabiliriz, yarın da inşallah böyle birkaç tane geçiş yapabiliriz. Bireyselden önce, milli takımla beraber Dünya Kupası’na gitmek en büyük hayalimiz. Yolun sonunda nereye gideceğimizi söyleyemem ama Dünya Kupası’na gitmek en büyük hedefimiz."
Arda, Real Madrid'den takım arkadaşları Carvajal ve Dean Huijsen ile maçla ilgili konuşup konuşmadığının sorulması üzerine, "Carvajal ve Dean ile konuştuk ikisiyle de aram çok iyi, onlar için yarın ne kadar zor bir maç olacağını söyledim, onlar da bunun farkında. Türkiye’deki atmosferi onlar da biliyor. Madrid’e döndüğümde kazanan tarafta olmak istiyorum, umarım kazanan tarafta olurum." şeklinde konuştu.
Milli futbolcu, "Yamal'ın bu seviyeye çıkması seni şaşırtıyor mu?" sorusunu, "Şaşırtmıyor, çok önemli ve yetenekli bir oyuncu. Yarın da bize karşı zorluk çıkarmaya çalışacaktır, biz de kendi oyuncularımıza saygı gösterip elimizden geleni yapacağız." şeklinde yanıtladı.
"Yamal ile karşılaştırılmam çok doğru olmaz"
Arda Güler, "Yamal-Arda kıyaslamalarıyla ilgili neler söylemek istersin?” sorusuna, “Yamal ile aynı mevkilerde oynamıyoruz, aynı tarzlarımız da yok. Yamal ile karşılaştırılmam çok doğru olmaz. Anlıyorum aslında. O Barcelona’da ben Real Madrid’de oynuyorum. Ona da en iyisini diliyorum.” yanıtını verdi.
Milli takımda başarılı olma hedefi için ekstra motivasyona gerek olmadığının altını çizen Arda, "Burada olmak çok büyük motivasyon, inşallah diğer branşlarda milli takımların yaşattıkları mutluluğu yaşatabiliriz. Beklentinin baskı oluşturduğunu söylemek doğru olmaz, karakterimde böyle bir özellik olduğunu düşünmüyorum. Ben de ağabeylerime yardımcı olmaya çalışıyorum, onların da bana yardımcı olmaya çalıştığı gibi." değerlendirmesinde bulundu.
Arda Güler, Gürcistan maçı öncesinde milli futbolcular arasında sorun yaşandığı iddialarının hatırlatılması üzerine ise "Kendi aramızda konuştuğumuz bir şey değil, herkesin birbirine saygısı ve sevgisi çok yüksek, attığım gollerden sonraki sevinçlerde de bunu gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.