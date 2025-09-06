Dolar
Spor, Futbol

Okan Buruk: Osimhen’in tam olarak neyi var bilmiyoruz, yarın durumu netleşecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Can Öcal  | 06.09.2025 - Güncelleme : 06.09.2025
Okan Buruk: Osimhen’in tam olarak neyi var bilmiyoruz, yarın durumu netleşecek Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan sarı-kırmızılı futbolcu Victor Osimhen'in durumu hakkında net bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Okan Buruk, konuk olduğu NOW TV'deki programda açıklamada bulundu.

Afrika'ya giden sarı-kırmızılı milli oyuncular için zaman zaman korku duyduklarını belirten Buruk, "Oradaki saha şartları ve rakiplerin sertliği bizim için korku oluşturuyor. Bu korkumuz Osimhen ile başımıza geldi. Ona ulaştık. Ayağında bir ağrı varmış. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Abdullah Kavukcu ile konuştum. Oyuncuya ulaştılar. Kulüp doktorumuz Yener İnce, milli takım doktorlarına ulaştı. Mümkün olursa en kısa zamanda buraya getirtip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Yarın durumu daha netleşecektir. Ağrısı var. Kulüp olarak aksiyon aldık. Gerekirse Osimhen'i buraya getirmek istiyoruz. UEFA Şampiyonlar Ligi de yaklaştı. Bizim için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.


