Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,289.00
BTC/USDT
111,265.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

A Milli Futbol Takımı, İspanya karşısında ağır yenilgi yaşadı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 yenildi.

Abdullah Doğan, Savaş Güler  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
A Milli Futbol Takımı, İspanya karşısında ağır yenilgi yaşadı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Konya

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya'ya 6-0 yenildi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede İspanya'nın golleri Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torres'ten geldi.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ile oynayacak. İspanya ise Gürcistan'ı konuk edecek. 

Üçüncü sıraya geriledi​​​​​

Gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini yaşayan Türkiye 3 puanda kalırken, İspanya ise puanını 6'ya yükseltti. 

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İspanya grupta liderliğini sürdürürken, milli takım ise aynı puana sahip olduğu Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer aldı.

Grupta puanı olmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor.

 

Tarihindeki en ağır yenilgilerden biri

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en ağır yenilgilerden birini İspanya karşısında yaşadı.

 

En farklı yenilgilerini 2 kez İngiltere, 1 kez de Polonya karşısında 8-0'lık skorlarla yaşayan Türkiye, 1928'te de Mısır'a 7-1 kaybetti.

Milli takım, Macaristan, Çekoslovakya ve İtalya'ya da 6-0'lık sonuçlarla mağlup olmuştu. 

İlk yarı 

2. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine sert şutunda, kaleci Unai Simon sağına uzandı ve topa sahip oldu.

6. dakikada İspanya 1-0 öne geçti. Williams'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Pedri, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 

11. dakikada Pedri'nin soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde topu önünde bulan Huijsen şutunda, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

14. sağ kanattan ceza sahasına giren Yamal'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

22. dakikada İspanya farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen konuk takım atağından ceza sahasında Nico Williams'ın pasıyla topla buluşan Oyarzabal, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Merino'ya bıraktı. Merino, penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

28. dakikada Yamal'ın ara pasına hareketlenen Nico Williams'ın şutunda, Uğurcan Çakır kalesini zamanında terk etti ve gole izin vermedi.

30. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Arda Güler'in şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

45+1. dakikada İspanya 3. golü buldu. Oyarzabal ile verkaç yaparak ceza sahasında son çizgiye kadar inen Pedri topu içeri çıkardı. Ceza sahasında Merino, gelişine yaptığı vuruşla topu filelere yolladı: 0-3

İspanya, maçın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

İkinci yarı 

53. dakikada konuk ekip farkı 4'e çıkardı. Atılan uzun topa hareketlenen Yamal'ın ceza sahası içinde pasında topla buluşan Ferran Torres, yerden şutunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4

58. dakikada İspanya farkı 5'e çıkardı. Yamal'ın pasıyla topu kontrol eden Merino, ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-5

62. dakikada konuk ekip 6. golü buldu. Oyarzabal'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Pedri, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-6

İspanya, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni eğitim ve öğretim yılı paylaşımı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Moğolistan'ı ziyaret etti
Küresel Sumud Filosu'na destek için birçok ilde yürüyüş düzenlendi
Emine Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, İspanya karşısında ağır yenilgi yaşadı

A Milli Futbol Takımı, İspanya karşısında ağır yenilgi yaşadı

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü her çocuğun ismi Madrid'deki 12 saatlik eylemde okundu

Somali, ülke güvenliği için uluslararası işbirliğini genişletiyor

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi ağustosta 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı

Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı
Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet