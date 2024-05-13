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Spor, Futbol

Onuachu, Trabzonspor'da son yılların en golcü futbolcularından biri oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, attığı 2 gol ile gol sayısını 14'e yükselterek takımının son yıllardaki en skorer isimlerinden biri oldu.

Selçuk Kılıç  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Onuachu, Trabzonspor'da son yılların en golcü futbolcularından biri oldu

Trabzon

Sezon başladıktan İngiltere'nin Southampton takımından kiralık olarak transfer edilen Nijaryalı futbolcu, ilk olarak 5. haftadaki Beşiktaş maçında forma giydi. Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası ve sakatlığı nedeniyle 20 lig maçında görev alabildi.

Bordo-mavili takımın en skorer oyuncusu olan Onuachu ligde 1458 dakika sahada kalırken, her 104 dakikada bir kez ağları havalandırdı.

Sörloth'un gerisinde Cornelius'u yakalamak üzere

Paul Onuachu, ligde kalan iki haftada 2 gol atması halinde 15 golle Trabzonspor'un son 4 sezondaki en golcü oyuncusu Andreas Cornelius'u geride bırakacak.

Nijeryalı futbolcu, gol sayısını 16'ya yükseltmesi durumunda Karadeniz ekibinde 2019-2020 sezonunda 24 gol ile gol kralı olan Norveçli Alexander Sörloth'un ardından son yılların en golcü oyuncusu olacak.

Trabzonspor'da 2020-2021 sezonunda Bakasetas 13 gol ile ilk sırayı alırken, Caleb Ekuban da 10 gol ile bu futbolcuyu takip etmişti. 2021-2022 sezonunda Cornelius 15, Anthony Nwakame 13 ve Djaniy Semedo 10 golle öne çıkarken, geçen sezon da Trezeguet 11 gol ile en fazla gol atan oyuncu olmuştu.

Gol attığı maçlarda 25 puan kazanıldı

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Ligde 61 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda 25 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor (Deplasman), Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ve İstanbulspor'u (Sahasında) mağlup ederken, EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı, Atakaş Hatayspor'a yenildi.

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