Dolar
43.31
Euro
50.74
Altın
4,821.61
ETH/USDT
3,006.30
BTC/USDT
90,000.00
BIST 100
12,827.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında yenilmiyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahadaki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Selçuk Kılıç  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında yenilmiyor

Trabzon

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta son 10 lig karşılaşmasında 5 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavili takım, yenilgi görmedi.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında hem yenilmezlik serisini 11 maça taşımanın hem de zirve yarışında puan kaybetmeden yoluna devam etmenin mücadelesini verecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son yenilgisi 257 gün önce

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde kendi evindeki tek yenilgisini 257 gün önce aldı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı takım karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, 10 Mayıs 2025'te oynanan bu karşılaşmanın ardından 257 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı.

Tekke yönetiminde ligdeki iç saha maçları

Trabzonspor, Papara Park'ta teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon ve bu sezon olmak üzere 14 lig karşılaşmasına çıktı.

Bordo-mavili ekip, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik yaşarken sadece bir kez rakibine 3 puan verdi.

Kendi evinde yenilmeyen 3 takımdan biri

Trabzonspor, bu sezon iç sahada yenilmeyen üç takımdan biri konumunda bulunuyor.

Ligde 38 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile birlikte bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 kilometreye ulaştı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı sözleşmeli personeli de kapsayacak
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızının eski nişanlısı adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan öğretmen önlem alınmasını istedi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kadın futbol antrenörü Nijerya'nın kuzeyinde gençlere umut oluyor

Kadın futbol antrenörü Nijerya'nın kuzeyinde gençlere umut oluyor

Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda

Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, Fatih Tekke ile sahasında yenilmiyor

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yarın başlayacak
Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı

Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet