Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki maçta yarın Kocaelispor'a konuk olacak.

Can Öcal  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

İstanbul

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süper Lig'deki 14 maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa, 13 puanla haftaya 14. sırada girdi.

Geride kalan maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor ise 18 puanla 8. sırada yer aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
KDK'den "derece/kademe ilerlemesi 2 ay sonra yapılan kişiye maaş farkı ödenmeli" kararı
Rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da hava kirliliği kritik seviyelerde

Benzer haberler

Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya ameliyat edildi

Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya ameliyat edildi

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor

Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Galatasaray, Osimhen'in uzatmadaki röveşata golüyle Samsunspor'u 3-2 yendi

Galatasaray, Osimhen'in uzatmadaki röveşata golüyle Samsunspor'u 3-2 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet