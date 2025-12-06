Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak

İstanbul
Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'deki 14 maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa, 13 puanla haftaya 14. sırada girdi.
Geride kalan maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor ise 18 puanla 8. sırada yer aldı.
