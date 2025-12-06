Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

Trabzon
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.
Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ile sakatlığı devam eden Savic, forma giyemeyecek.
Takımla birlikte çalışmalara başlayan Folcarelli ve Augusto'nun ise bugünkü antrenmanın ardından kamp kadrosuna alınmaları bekleniyor.
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.
Trabzonspor İzmir'de zorlanıyor
Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı.
Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.
Geçen sezon iki maçta da Göztepe'yi yenemedi
Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi.
Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.