Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Ligue 1'de Brest'e 1-0 yenildi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında deplasmanda Brest'e 1-0 mağlup oldu.

Fatih Erel  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco, Ligue 1'de Brest'e 1-0 yenildi

Istanbul

Ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı.

Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

