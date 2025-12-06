Dolar
42.54
Euro
49.57
Altın
4,196.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,007.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

Can Öcal  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Son olarak sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün Samsunspor'u 3-2 yendiği maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, attığı gollerle takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Galatasaray, Osimhen'in ilk defa sarı-kırmızılı formayı giydiği 14 Eylül 2024 tarihli Çaykur Rizespor maçından bugüne kadar çıktığı 69 resmi karşılaşmada 160 kez rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı formayla 55 maçta 48 kez rakip ağları sarsan Osimhen, söz konusu dönemde sarı-kırmızılı ekibin attığı gollerin yaklaşık yüzde 30'unu kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sezon 11 gol attı

Nijeryalı yıldız Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 11 kez rakip ağları sarstı.

Sezon başından beri Süper Lig'de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maça çıkan Osimhen, toplamda 14 müsabakada görev aldı.

Nijeryalı santrfor, Avrupa'daki müsabakalarda 6 gol kaydederken, ligde de 5 kez rakip fileleri havalandırdı.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gol krallığı yarışında ikinci sırada

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yıldız isimlerle gol krallığı mücadelesi veriyor.

Bu sezon Avrupa'da attığı gollerle takımı sırtlayan Osimhen, "Devler Ligi"nde çıktığı 3 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde 9 kez ağları sarsan Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığında ikinci sırada bulunuyor.

Nijeryalı yıldızı beşer golle Bayern Münih'in İngiliz santrforu Harry Kane ve Manchester City'nin Norveçli oyuncusu Erling Haaland takip ediyor.


Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Sarı-kırmızılı takımın en golcü 5. yabancı futbolcu

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü 5. yabancı futbolcu konumunda bulunuyor.

Son olarak dün oynanan Samsunspor karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerindeki 48. golüne ulaşan Nijeryalı yıldız, kulüp tarihinin en skorer 4. yabancı futbolcusu olmaya çok yaklaştı. Osimhen, 4 kez daha ağları sarması halinde Fransız Bafetimbi Gomis'i bu alanda geçerek, 4. sıraya yerleşecek.

Kulüp tarihindeki en golcü yabancı oyuncular listesinde Gheorghe Hagi​​​​​​​ 72, Mauro Icardi 68, Milan Baros 61 ve Bafetimbi Gomis 51 golle sıralanıyor.

Sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında 12 gol attı

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında 12 kez rakip ağları sarstı.

Sarı-kırmızılı ekipteki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, Galatasaray'da çıktığı 10 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı. Nijeryalı yıldız, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile birlikte bu alanda zirvede yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'deki insani dramın nihayete ermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz
Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
KDK'den "derece/kademe ilerlemesi 2 ay sonra yapılan kişiye maaş farkı ödenmeli" kararı
Rüzgar sirkülasyonu olmayan Iğdır'da hava kirliliği kritik seviyelerde

Benzer haberler

Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya ameliyat edildi

Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya ameliyat edildi

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor

Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe 31. randevuda
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
Galatasaray, Osimhen'in uzatmadaki röveşata golüyle Samsunspor'u 3-2 yendi

Galatasaray, Osimhen'in uzatmadaki röveşata golüyle Samsunspor'u 3-2 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet