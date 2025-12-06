Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Ankara
Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Ligde haftaya son 2 sırada giren iki ekibin karşı karşıya geleceği maçı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden başkent temsilcisi 11 puanla 17'nci, konuk ekip Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada yer alıyor.
Gençlerbirliği, seyircisinin de desteğiyle Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ligde kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.
Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 yenerek gruplara kalan kırmızı-siyahlılar, alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik maç öncesi moral buldu.
Başkent ekibinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.