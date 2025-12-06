Dolar
Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Halil İbrahim Avşar  | 06.12.2025 - Güncelleme : 06.12.2025
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Ankara

Ankara'daki Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Ligde haftaya son 2 sırada giren iki ekibin karşı karşıya geleceği maçı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybeden başkent temsilcisi 11 puanla 17'nci, konuk ekip Fatih Karagümrük ise 8 puanla son sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, seyircisinin de desteğiyle Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek ligde kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 yenerek gruplara kalan kırmızı-siyahlılar, alt sıraları yakından ilgilendiren bu kritik maç öncesi moral buldu.

Başkent ekibinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

