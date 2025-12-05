Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 35. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşı karşıya gelecek RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe, ligde 35. kez birbirlerine rakip olacak.

Bozhan Memiş  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 35. randevuda

İstanbul

İki takım arasında daha önce oynanan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 54 golüne, turuncu-lacivertliler, 35 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe 7 maçtır kazanıyor

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Son 3 sezonda rakibine puan şansı vermeyen sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda oynanan Türkiye Kupası müsabakasından da 2-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

Son 7 maçında rakibini yenen Fenerbahçe, bu müsabakalarda 17 gol kaydederken kalesinde ise 3 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, deplasmanda geride

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.

Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 17 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, rakibine karşı deplasmanda 21 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Son 13 lig maçında beraberlik çıkmadı

Ligde iki takım arasında oynanan son 13 lig karşılaşmasında Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

