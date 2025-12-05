Futbolda haftanın programı

İstanbul
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise 11. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Galatasaray-Samsunspor (RAMS Park)
Yarın:
14.30 ikas Eyüpspor-Zecorner Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
7 Aralık Pazar:
14.30 Gençlerbirliği-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Kasımpaşa (Kocaeli)
20.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)
8 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Tüpraş)
20.00 Corendon Alanyaspor-Hesap.com Antalyaspor (Alanya Oba)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)
7 Aralık Pazar:
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)
13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)
16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
8 Aralık Pazartesi:
14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Sarıseki Fuat Tosyalı)
14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)
20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 KCT 1461 Trabzon FK-Adanaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Mardin 1969 Spor-Bursaspor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Ankara Demirspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Yeni Malatyaspor-Isbaş Isparta 32 SK (Yeni Malatya)
14.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Mersin)
14.00 Somaspor-Menemen FK (Soma Atatürk)
7 Aralık Pazar:
13.00 Güzide Gebzespor-Muşspor (Aleattin Kurt)
13.30 Fethiyespor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Fethiye İlçe)
14.00 Aliağa Futbol-Granny's Waffles Kırklarelispor (Aliağa Atatürk)
Beyaz Grup:
Yarın:
13.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Altınordu (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.00 Kepezspor-Seza Çimento Elazığspor (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Sultan Su İnegölspor-Adana 01 FK (İnegöl İlçe)
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Anagold 24Erzincanspor (Erbaa İlçe)
17.00 Bucaspor 1928-MKE Ankaragücü (Yeni Buca)
17.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Karaman FK (11 Nisan)
7 Aralık Pazar:
13.00 Muğlaspor-Batman Petrolspor (Muğla Atatürk)
14.00 GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor (Gazi)
15.00 Beykoz Anadoluspor-Beyoğlu Yeniçarşı Spor Faaliyetleri (Maltepe Hasan Polat)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
13.00 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Edirnespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 İnkılap Futbol-Bursa Yıldırımspor (Ömerli)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-İnegöl Kafkasspor (Alemdağ)
15.00 Kestel Çilekspor-Galataspor (Minareli Çavuş)
7 Aralık Pazar:
13.00 Polatlı 1926 SK-Yalova FK 77 SK (Polatlı İlçe)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Küçükçekmece Sinopspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.00 Çorluspor 1947-Astor Enerji Çankayaspor (General Basri Saran)
15.00 Silivrispor-Bulvarspor (Silivri Müjdat Gürsu)
2. Grup:
Yarın:
13.00 12 Bingölspor-Niğde Belediyespor (Bingöl Şehir)
13.00 Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Kilis 1984 A.Ş.-Erciyes 38 Futbol (7 Aralık)
7 Aralık Pazar:
13.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Kırşehir Ahi)
13.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Diyarbekirspor (Kızıltepe İlçe)
13.00 Suvermez Kapadokyaspor-Mdgrup Osmaniyespor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
13.00 Kırıkkale FK-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Başpınar)
15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amasyaspor (Şehit Vefa Karakurdu)
13.00 Artvin Hopaspor-Karabük İdmanyurdu (Arhavi İlçe)
13.00 Fatsa Belediyespor-TCH Group Zonguldakspor (Fatsa İlçe)
13.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-52 Orduspor (Osmanlı)
7 Aralık Pazar:
13.00 Sebat Gençlikspor-Çayelispor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 Pazarspor-Düzce Cam Düzcespor (Pazar İlçe)
15.00 Giresunspor-Tokat Belediyespor (Çotanak)
17.00 Orduspor 1967-1926 Bulancakspor (19 Eylül)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Oktaş Uşakspor-Alanya 1221 Futbol (Uşak 1 Eylül)
15.00 Nazillispor-İzmir Çoruhlu FK (Pamukören)
15.00 Afyonspor-Söke 1970 SK (Zafer)
17.00 Altay-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Alsancak Mustafa Denizli)
19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Tire 2021 FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7 Aralık Pazar:
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Kütahyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Eskişehirspor-Karşıyaka (Prof. Dr. Fethi Heper)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
7 Aralık Pazar:
14.00 Fenerbahçe Arsavev-Galatasaray GAİN (Chobani)
14.00 Hakkarigücüspor-Yüksekovaspor (Merzan Şehir)
14.00 Trabzonspor-1207 Antalyaspor (Kadir Özcan Tesisleri Çim Saha)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çekmeköy Bilgidoğa (Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha)
14.30 Sercan İnşaat Gaziantep Algspor-Prolift Giresun Sanayispor (Batur)
