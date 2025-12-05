Dolar
Gündem

Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu

Karaman'da bir evin bodrumunda gıda güvenliğini tehdit eden 2 bin 424 kilogram peynir ele geçirildi.

Harun Reşit Yıldıko  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu

Karaman

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez ilçedeki bir evin bodrumunda uygunsuz koşullarda süt ürünleri depolandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, adreste 2 bin 424 kilogram peynir ve 60 kilogram tereyağ ele geçirdi.

Kontrolde, ürünlerin 567 kilogramlık kısmının son tüketim tarihinin geçtiği, kalanın ise etiketsiz ve izlenebilirliği olmayan ürünlerden oluştuğu tespit edildi.

Sağlıksız ürünlere el konuldu.

Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu
