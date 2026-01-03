Dolar
43.04
Euro
50.48
Altın
4,333.15
ETH/USDT
3,096.40
BTC/USDT
89,737.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "2025 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulamasında 816 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması kapsamında yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 435 şüphelinin de aralarında bulunduğu 816 kişi gözaltına alındı.

Yağız Ekrem Çiftçi  | 03.01.2026 - Güncelleme : 03.01.2026
Yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulamasında 816 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 209 noktada 1445 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1316 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 441 bin 498 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 435 şüphelinin de bulunduğu toplam 816 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 20 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 12 fişek, 1142 gram uyuşturucu madde, 33 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 150 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 597 umuma açık iş yeri denetlenirken, 11 kişiye işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 39 bin 957 araç ile 1383 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 265 araç ve motosiklet ile 18 sürücüye işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 990 bin 423 lira trafik cezası kesildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi
Tekirdağlı balıkçılar şiddetli lodos nedeniyle ava çıkamıyor
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihracatını gerçekleştirdik
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 210 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulamasında 816 kişi gözaltına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulamasında 816 kişi gözaltına alındı

Yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulamasında 816 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Avrupa'da yılbaşı kutlamaları sırasındaki kazalarda ve şiddet olaylarında çok sayıda kişi öldü

Avrupa'da yılbaşı kutlamaları sırasındaki kazalarda ve şiddet olaylarında çok sayıda kişi öldü
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyede

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyede
Dünya yeni yılı karşılıyor

Dünya yeni yılı karşılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet