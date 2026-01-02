Dolar
43.02
Euro
50.47
Altın
4,329.08
ETH/USDT
3,117.40
BTC/USDT
89,828.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı

İstanbul'da polis ekipleri yeni yılın ilk "huzur" uygulamasını gerçekleştirdi.

Yağız Ekrem Çiftçi, İlyas Kaçar  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
İstanbul'da yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı Fotoğraf: Yağız Ekrem Çiftçi/AA

İstanbul

Fatih, Kadıköy ve Beyoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok ilçede gerçekleştirilen denetime, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Trafik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktalarında durdurulan araçlar, ekipler tarafından arandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Denetime polis helikopteri de destek verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Daltonlar suç örgütü davası"nda izinsiz ses ve görüntü kaydı alan avukat tutuklandı
ASKİ'den Ankara'daki bazı mahalleler için su kesintisi duyurusu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 67 zanlı tutuklandı
İstanbul'da yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İstanbul'da yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı

İstanbul'da yeni yılın ilk "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyede

Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet