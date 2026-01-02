Dolar
Gündem

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Ali Ballı  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla

Ali K'nin kullandığı 34 VAN 65 plakalı otomobil, Milas-Bodrum kara yolunun 15'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Özmazı'ya (27) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Özmazı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özmazı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Emirhan Özmazı'nın otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrulduğu, elinde el feneri bulunduğu gözlenen diğer kişinin de kazayı son anda atlattığı görüldü.

