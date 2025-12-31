Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,324.39
ETH/USDT
2,972.70
BTC/USDT
88,559.00
BIST 100
11,305.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Bolu'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Gaziantep'ten yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Malatya'dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa'dan yayındayız.
logo
Gündem

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın huzur ve güvenli geçmesi için tam kadro sahada görev yapıyor.

Emrah Gökmen  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Türkiye'nin ekonomik, kültürel ve tarihi merkezini oluşturan, her sene milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan megakent İstanbul'da yılbaşında huzur ve güven ortamının bozulmaması için her türlü önlem ve tedbir alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın da sahada olacağı tedbirler kapsamında, yaklaşık 50 bin personel belirlenen noktalarda görev alacak.

Tarihi ve turistik bölgeler ile yeni yıl etkinliklerinin yapılacağı noktalarda daha sıkı önlem alan polis ekipleri, helikopter ve dronlarla havadan, bot ve teknelerle de denizden denetimlerini gerçekleştirecek.

İstanbul polisi, mesai mefhumu gözetmeden halkın huzuru için görevini sürdürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB, 2025'te yaklaşık 505 bin kişiye ulaştı
İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı
MSB: Yıl içerisinde 111 PKK'lı terörist teslim oldu
Artvin'de çığ meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta vites yükseltiyoruz

Benzer haberler

İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı

İstanbul'da yılbaşı için karla karışık yağmur ve don uyarısı

İstanbul polisi yeni yılın huzurlu ve güvenli geçmesi için görev başında

Danimarka'da son mektuplar dağıtılarak 401 yıllık geleneğe son verildi

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor
İstanbul'da 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı

İstanbul Küçükçekmece açıklarında birbirine temas eden iki tankerden biri kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet