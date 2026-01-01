Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,987.70
BTC/USDT
87,979.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyede

Yalova'da 3 polisin şehit olduğu terör örgütü DEAŞ operasyonuna ilişkin gözaltına alınan 3'ü kadın 25 zanlı adliyeye sevk edildi.

Sıtkı Yıldız, Onur Erdik  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyede Fotoğraf: Onur Erdik/AA

Yalova

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 polis memurunun şehit olduğu operasyon sonrası kent genelinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Operasyonlarda 3'ü kadın 25 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemi altında Yalova Adliyesi'ne çıkarıldı.

Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Aralık'ta Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin yaralandığını, çıkan çatışmada 6 teröristin ölü ele geçirildiğini duyurmuştu. Yurt genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muş'ta yolu kardan kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz için çığ uyarısı
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Kayak merkezlerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabında sinyalizasyon ve test çalışmaları sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyede

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi

Süs bitkileri sektörü kurakçıl peyzaja yönelik üretim yapacak

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda yaralanan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, Yalova'daki DEAŞ operasyonunda yaralanan güvenlik güçlerini ziyaret etti
Şehitlerimizi uğurladık

Şehitlerimizi uğurladık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet