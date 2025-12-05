Galatasaray, Osimhen'in uzatmadaki röveşata golüyle Samsunspor'u 3-2 yendi

Istanbul
Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta hem Türkiye hem de Avrupa'daki başarılı performansıyla dikkati çeken kırmızı-beyazlıları konuk etti.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile başladı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Çağrı Hakan Balta, Arda Ünyay yer aldı.
Okan Buruk, ligin 14. haftasında deplasmanda son anlarda yedikleri golle 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA
Galatasaray'da önemli eksikler
Sarı-kırmızılı takımda 6 futbolcu farklı gerekçelerle Samsun temsilcisine karşı görev yapamadı.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ile kırmızı kart cezalısı Roland Sallai, bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezaları verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, kritik müsabakada takımlarının yanında olamadı.
Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA
Galatasaray taraftarından şampiyonluk iddiası
Sarı-kırmızılı taraftarlar, açtıkları pankartlarla Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına olan inançlarını belirtti.
Taraftarlar, kale arkası tribünlerinde "Bu takım bu sene söke söke şampiyon." "Kenetlenin başka Galatasaray yok." "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" ve "Galatasaray tek siz hepiniz" şeklinde pankartlar açtı.
Taraftardan derbi morali
Sarı-kırmızılı taraftarlar, ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan takımlarına moral verdi.
Taraftarlar, çok sayıda eksikle gidilen Chobani Stadı'nda sergilenen iyi futbola rağmen uzatma dakikalarında yediği golle 2 puan bırakan takımlarına destek oldu. Sarı-kırmızılı futbolseverler futbolculara, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.
Galatasaray taraftarı, tribünlere ilk olarak derbide kaşı açılan ve sosyal medya hesabından, "Takımım ve bu renkler için canımı veririm" şeklinde paylaşım yapan Lucas Torreira'yı çağırdı. Uruguaylı futbolcu, kendisi için özel hazırlanan pankartla poz verdi.
Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA
Reis de kadroyu korudu
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligin 14. haftasında 1-1 sona eren Corendon Alanyaspor mücadelesinin ilk 11'inde değişiklik yapmadı.
Zirve takibini sürdüren kırmızı-beyazlı takım, lider Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Carl Holse, Eyüp Aydın, Anthony Musaba, Cherif Ndiaye 11'i ile mücadele etti.
Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Albert Posiadala, Efe Berat Toruz, Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül, Marius Moundilmadji görev bekledi.
Eyüp Aydın, Galatasaray'da karşı ilk kez sahada
Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Eyüp Aydın, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a karşı mücadele etti.
Sezon başında kiralık olarak kırmızı-beyazlı takıma transfer olan Eyüp, RAMS Park'a konuk takım formasıyla çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, Samsunspor'un başarısı için ter döktü.
Samsun temsilcisinde ayrıca bir dönem sarı-kırmızılı formayı terleten kaleci Okan Kocuk ile orta saha oyuncusu Emre Kılınç da ilk 11'de forma giydi.
Görme engellilere maç betimlendi
Galatasaray-Samsunspor müsabakası, görme engelli futbolseverlere anlatıldı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinesinde, Galatasaray Kulübü ev sahipliğinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Emirgan Görme Engelliler Kurumundan hizmet alan 8 vatandaş, karşılaşmayı stadyumdan takip etti. Mücadele, spor spikeri Erim Dereli'nin canlı betimleme anlatımıyla görme engelli bireylere aktarıldı.
Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA
Faruk Karadoğan anısına saygı duruşu yapıldı
Hayatını kaybeden eski milli futbolcu Faruk Karadoğan için saygı duruşu gerçekleştirildi.
A Milli Takım'ın yanı sıra Beşiktaş, Adanaspor, Gençlerbirliği ve Çukurova İdman Yurdu'nda forma giyen Karadoğan için Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşu yapılmasına karar vermişti.
Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA
İlk yarı
8. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0.
Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA
22. dakikada Adülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında, penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu ceza sahasının sol tarafında önünde bulan Osimhen, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde bulunan Sane'nin bekletmeden vuruşunda top, üstten auta çıktı.
Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA
29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı alanından aldığı topla sağ kanattan ceza sahası doğru ilerleyen Sane, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı golcünün, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
45. dakikada Holse'nin yaklaşık 35 metreden çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kurtardı.
Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA
45+2. dakikada Kazımcan Karataş'ın pasıyla ceza yayında topla buluşan Sane'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA
İkinci yarı
46. dakikada Tomasson'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Musaba'nın ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
51. dakikada Tomasson'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
52. dakikada Zeki Yavru'nun sol taraftan kullandığı kornerde doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan, çift elle yumruklayarak uzaklaştırdı.
56. dakikada Samsunspor, farkı 1'e indirdi. Musaba'nın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Emre Kılınç, Galatasaraylı Kazımcan Karataş'tan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı altıpasa doğru çevirdi. Bu noktada bulunan Musaba, yaptığı kafa vuruşuyla ağları sarstı: 2-1.
80. dakikada Musaba'nın sol kanattan ortasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda meşin yuvarlak, Kazımcan Karataş'tan döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Tomasson'un ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, uzak direğin dibinden auta çıktı.
Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA
88. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ntcham'ın içeri göndermek istediği top, önce Berkan Kutlu'dan sonra da Kazımcan Karataş'tan sekerek sağ kanattaki Emre Kılınç'ın önüne geldi. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, Osimhen'e çarparak ağlara gitti: 2-2.
90+2. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında Samsunspor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Penaltı noktası civarında Yunus Akgün'ün kafayla indirdiği topa altıpas önünde röveşatayla vuran Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.
Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Galatasaray ligdeki 11. galibiyetini aldı
Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 11. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan "Cimbom" 36 puana ulaştı.
Samsunspor ise bu sezon 2. kez yenilerek 25 puanda kaldı.
Haftayı lider kapatmayı garantiledi
Galatasaray, Süper Lig'de 15. haftayı lider kapatmayı garantiledi.
Haftanın açılış maçında zirve mücadelesi veren Karadeniz temsilcisini 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, puanını 36'ya çıkardı. Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçileri Fenerbahçe ile 4, Trabzonspor ile 5 puanlık fark yakaladı.
Sahasındaki yenilmezlik serisi 26 maça çıktı
Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 26 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı derbide yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 26 lig mücadelesinde 21 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.
Samsunspor ile yaptığı son 9 maçı kazandı
Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla karşılaştığı son 9 lig maçından da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, Samsunspor'un Süper Lig'de yer aldığı 2005-2006, 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında rakibiyle oynadığı bütün maçları kazandı. Bu süreçte 9. galibiyetini elde eden Galatasaray, lig tarihinde rakibi karşısındaki en uzun galibiyet serisine imza attı.
Samsunspor, son olarak 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-1 yenmişti.
Sane, derbiden sonra Samsunspor maçını da boş geçmedi
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla 5. golünü Samsunspor ağlarına gönderdi.
Bu sezon transfer edilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'da 15. Süper Lig müsabakasına çıktı. Geride kalan 14 müsabakada 4 kez fileleri havalandıran Sane, beşinci golü Samsunspor maçında kaydetti.
Ligin 14. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde takımının tek golünü atan Sane, Samsunspor mücadelesinde de gol perdesini açarak iki müsabaka üst üste gol sevinci yaşadı.
Sane, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.
Sane hazırladı, Osimhen bitirdi
Galatasaray'da gol perdesini açan Leroy Sane, Victor Osimhen'in skoru 2-0'a getiren golün hazırlayıcısı oldu.
Maçın 8. dakikasında fileleri havalandıran Sane, 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kendi yarı alanının sağında aldığı topla Logi Tomasson'dan sıyrılan Sane, rakip ceza sahasına kadar ilerledi. Tecrübeli futbolcu, pasını altıpas önüne hareketlenen Osimhen'e aktardı. Nijeryalı futbolcu da düzgün bir tek vuruşla topu filelerle buluşturarak farkı 2'ye çıkardı.
Osimhen'in röveşatası 3 puanı getirdi
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı röveşata golüyle galibiyeti getiren futbolcu oldu.
Uzatma bölümüne 2-2 eşitlikle girilen karşılaşmanın 90+2. dakikasında sahneye çıkan Osimhen, şık bir gole imza attı. Skoru 3-2'ye getiren Galatasaray, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sezonki 11. Süper Lig müsabakasına çıkan Osimhen, attığı 2 golle toplam gol sayısını 5'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan 26 yaşındaki santrfor, 11 gole ulaştı.
Sakatlanan Lemina devre arasında oyundan çıktı
Galatasaray, sakatlık nedeniyle ikinci yarı öncesinde değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Mücadelenin ilk dakikasında hızlı gelişen Samsunspor atağında Cherif Ndiaye'nin koşusuna karşılık veren Mario Lemina arka adalesinden sorun yaşadı. Bir süre seken ve kontrollü bir şekilde maça devam eden Gabonlu futbolcu, devre arasında yerini Arda Ünyay'a bıraktı.
Genç stoper Arda ıslıklandı
Galatasaray taraftarı, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Ünyay'ı ıslıkladı.
Müsabakanın 46. dakikasında Mario Lemina'nın yerine oyuna giren Arda, 90+1. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Değişiklik sırasında Galatasaray taraftarı genç futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.
Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, müsabaka sonrasında tepki gören Arda'ya moral verdi. Taraftarlar, maç sonu klasikleşen galibiyet "üçlü"sünü Arda'nın yaptırmasını istedi.
Taraftarlar, Arda'nın ardından Victor Osimhen ve Leroy Sane'nden de "üçlü" tezahüratı talep etti.
Galatasaray, kalesini gole kapatamıyor
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.
Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Galatasaray, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi. "Cimbom" bir mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, buna rağmen hala rakiplerine en az gol şansı veren 2. takımı konumunda bulunuyor.
Hakem Mehmet Türkmen kartlarını düşürdü
Müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen, kartlarını düşürmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.
Mücadelenin 28. dakikasında orta sahada koştuğu sırada Türkmen'in cebindeki sarı ve kırmızı kartlar yere düştü. Kartlarının yokluğunu fark etmeyen Türkmen, oyunu devam ettirdi.
Kısa bir süre sonra Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, orta sahadaki kartları alarak Mehmet Türkmen'e verdi.
Taraftarlardan yayıncı kuruluşa tepki
Galatasaray taraftarı, yayıncı kuruluş beIN Sports'u protesto etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, taraflı yayın yaptığını ileri sürdükleri yayıncı kuruluşla çeşitli tezahüratlarda bulundu.
Sıradaki rakip Monaco
Galatasaray, bir sonraki maçında 9 Aralık Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa Ligi takımlarından Monaco ile karşılaşacak.
Ligde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılı takım, Monaco müsabakasıyla "Devler Ligi"ndeki ilk 8 iddiasını devam ettirmeye çalışacak. İlk 5 maç sonunda 9 puanı bulunan Galatasaray, 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te II. Louis Stadı'nda 6 puanlı Monaco'ya konuk olacak.
Konuk takımın 10 maçlık yenilmezlik serisi son buldu
Samsunspor, Süper Lig'de 10 maçın ardından sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sezonki tek mağlubiyetini sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yaptığı 5. hafta maçında yaşayan kırmızı-beyazlılar, sonrasında biri 3. hafta erteleme müsabakası olmak üzere 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray mağlubiyetiyle ligdeki kazanamama hasreti 3 maça çıkan Samsunspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Samsunspor, deplasmanda 8 maç sonra yenildi
Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de deplasmanda 8 maç sonra mağlubiyet yaşadı.
Konuk olduğu müsabakalarda son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Corendon Alanyaspor karşısında yaşayan Samsunspor, sonrasındaki 8 dış saha mücadelesinde dörder galibiyet ve beraberlik yaşadı.
Kulüp tarihinin dış sahadaki en uzun yenilmezlik serisini yaşayan kırmızı-beyazlılar, Galatasaray'a mağlup olarak bu serisini sürdüremedi.
Musaba, 6 gole ulaştı
Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba, toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.
Müsabakanın 56. dakikasında fileleri havalandırarak 2-0 geride olan takımının farkı 1'e indirmesini sağlayan Musaba, 13. Süper Lig karşılaşmasında 4. golünü kaydetti. UEFA Konferans Ligi'nde de 2 golü bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, toplamda 6 gollük katkı verdi.
Emre, ilk golünü eski takımı Galatasaray'a attı
Samsunspor'un tecrübeli futbolcusu Emre Kılınç, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Emre, müsabakanın 88. dakikasında attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol, Emre Kılınç'ın bu sezon ligde bulduğu ilk gol olarak kayıtlara geçti.
Emre Kılınç'ın UEFA Konferans Ligi'nde bir golü bulunuyor.
Reis: "İlk yarıda çok kötü bir performans gösterdik"
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sinirli olduğunu dile getiren Alman teknik adam, "Açıkçası doğru kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Çok kızgın ve üzgünüm. Bir maçı kaybedebilirsiniz. Özellikle ilk yarıdaki performansımızı ikinci yarıda da göstererek kaybetmiş olsaydık farklı şeyler konuşabilirdik. Çünkü ilk yarıda çok kötü bir performans gösterdik. İkinci yarı daha iyi olan taraf bizdik. İyi bir karakter sergiledik. Bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Son dakikalarda yediğimiz bir golle mağlup ayrılıyoruz." diye konuştu.
Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen ile Video Yardımcı Hakem (VAR) Onur Özütoprak'a son anlarda penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili tepki gösteren Reis, "Son dakika aleyhimize verilen bir karar vardı. Aynısı Fenerbahçe maçında da verilmişti ve golümüz çalınmıştı. Bu pozisyonu 'Büyük bir skandal' olarak değerlendiriyorum. Bana göre net bir penaltıydı. Penaltı verilseydi belki maç berabere bitecekti. VAR'daki hakemlerin ne yaptıklarını bilmek isterdim. O esnada bir şeyler mi yiyorlardı ya da molaya mı çıkmışlardı? Ancak ikinci yarıdaki performansımızdan dolayı takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, 11 Aralık Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AEK'i konuk edeceklerini hatırlatarak, "Önümüzde çok önemli bir Konferans Ligi maçı var. İlk 8'de bitirme anlamında çok büyük bir fırsat elimize geçecek. Avrupa'da oynayan diğer Türk takımlarına da en iyi dileklerimi gönderiyorum." şeklinde görüş belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, devre arasında takımına yaptığı uyarıları paylaşarak, "Galatasaray, ilk yarıda hatlar arasında ve orta sahada çok ciddi boşluklar buldu. İkili mücadelelerde de zayıftık. Sane'ye neredeyse hiç temas etmedik. Faul yapmayı kast etmiyorum ama biraz daha temaslı oynayabilirdik. İkinci yarıda çok daha iyi performans sergiledik. Rakibimize çok fazla boşluk vermedik, her top için mücadele ettik. Takımım da gayet fitti ve çok iyi bir performans gösterdi. Bugün VAR sebebiyle kaybettik. Bu şekilde devam etmemiz, önümüze bakmamız gerekiyor. Olivier Ntcham geri döndü. Dar bir kadroyla yolumuza devam etmek zorundayız. Beş sakat oyuncumuz var. Umarım perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağımız karşılaşmayı kazanarak ilk 8'e kalabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.