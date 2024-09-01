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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi'nin adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildi

Galatasaray, Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiğini duyurdu.

Mutlu Demirtaştan  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi'nin adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 4. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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