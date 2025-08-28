Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’da “Yeni Hayvancılık Projesi”ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu, lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar belli oldu.

Fatih Erel  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde torbalar belli oldu

İstanbul

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kurası, Monako'da bugün TSİ 19.00'da çekilecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.

"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

Sarı-kırmızılı takım, turnuvada 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Lig aşaması kura çekimi öncesinde torbalar şöyle oluştu:

1. Torba: PSG (Fransa), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Chelsea (İngiltere), Borussia Dortmund (Almanya), Barcelona (İspanya)

2. Torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Villarreal (İspanya), Juventus (İtalya), Eintracht Frankfurt (Almanya), Club Brugge (Belçika)

3. Torba: Tottenham (İngiltere), PSV (Hollanda), Ajax (Hollanda), Napoli (İtalya), Sporting (Portekiz), Olympiakos (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Bodo/Glimt (Norveç), Olimpik Marsilya (Fransa)

4. Torba: Kopenhag (Danimarka), Monaco (Fransa), Galatasaray (Türkiye), Union SG (Belçika), Karabağ (Azerbaycan), Athletic Bilbao (İspanya), Newcastle United (İngiltere), Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi), Kairat (Kazakistan)

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şöyle:

1. Hafta: 16/18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül/1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026

Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026

Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

