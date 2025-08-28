Dolar
Spor, Futbol

Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu.

Emrah Oktay  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Sözleşmenin süresi ve futbolcunun alacağı ücretle ilgili, "Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu

Geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz ayı sonunda 75 milyon avroya alarak Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştiren Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra listenin ikinci sırasına girecek transferi de gerçekleştirdi.

Singo, yaklaşık 31 milyon avro bedelle bir Türk takımının yaptığı en pahalı ikinci transfer oldu. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunu Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği Youssef En-Nesyri izledi.

Rekortmenler iki takımda

Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 11'de sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 11 transferin 7'sine, sarı-lacivertliler de 4'üne imza attı.

Orkun, listeye 3. sıradan girecek

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 3. oyuncusu olacak.

Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.

Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen ve Singo'dan sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.

Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular

Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 11 futbolcu şöyle

FutbolcuEski takımıGeldiği kulüpBonservis bedeli (Avro)
Victor OsimhenNapoliGalatasaray75 milyon
Wilfried SingoMonacoGalatasaray30 milyon 769 bin 230,77
Youssef En-NesyriSevillaFenerbahçe19,5 milyon
Gabriel SaraNorwich CityGalatasaray18 milyon
Mario JardelPortoGalatasaray17,05 milyon
Cengiz ÜnderOlimpik MarsilyaFenerbahçe15 milyon
Nicolo ZanioloRomaGalatasaray15 milyon
Daniel GuizaMallorcaFenerbahçe14 milyon
Mbaye DiagneKasımpaşaGalatasaray13 milyon
Emmanuel EmenikeSpartak MoskovaFenerbahçe13 milyon
BrumaSportingGalatasaray13 milyon

Wilfried Singo, RAMS Park'ta maça çıkmak için sabırsızlanıyor

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı taraftarların önünde maça çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Singo, "Yeni ailemle olacağım için çok mutlu ve sevinçliyim. Umarım bu formayla iyi sonuçlar elde edeceğiz." dedi.

Sarı-kırmızılı takımda daha önce forma giyen vatandaşları Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier'i hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Umarım Türkiye'nin en büyük takımıyla birlikte onların elde ettiği büyük başarıları ben de yaşarım." diye konuştu.

Wilfried Singo, Galatasaray'ın iç saha maçlarında oluşan atmosfere değinerek, "RAMS Park'ta oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray'ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Wilfried Singo, Galatasaray tarihindeki 212. yabancı futbolcu

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, kulüp tarihindeki 212. yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 210 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi haziranda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda sayı 211'e yükseldi. Son olarak Fransa'nın Monaco takımından Singo'yu transfer eden Galatasaray'ın yabancı oyuncu sayısı 212'ye çıktı.

Singo, 7. Fildişi Sahilli futbolcu

Wilfried Singo, Galatasaray'da forma giyecek 7. Fildişi Sahilli oyuncu olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2009'da Abdulkader Keita ile başlayan süreçte Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile sözleşme imzalandı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 7 futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

ÜlkeSayıFutbolcular
Brezilya25Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
Yugoslavya16Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya15Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa10Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
Almanya10Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane
Kolombiya8Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta
Hollanda7Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin7Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Fildişi Sahili6Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo
Portekiz6Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
Nijerya6Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
İsviçre6Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
İspanya6Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
Belçika5Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
Bosna Hersek4Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun4Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya4Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç4Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Uruguay4Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti4Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal4Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
Norveç3Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas3Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Danimarka3Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
Polonya3Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski
Meksika2Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere2Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan2Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana2Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk2Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya2Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya2Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir2Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD2Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya2Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Sırbistan1Sasa Ilic
İran1Naser Sadeghi
Surinam1Ulrich Watson
Litvanya1Gintaras Stauce
Zimbabve1Norman Mapeza
Galler1Dean Saunders
İsrail1Haim Revivo
Kuzey Makedonya1Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları1Garry Rodrigues
İzlanda1Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan1Konstantinos Mitroglou
Gabon1Mario Lemina
Mısır1Mustafa Muhammed
Şili1Erick Pulgar
Avusturya1Yusuf Demir
Kosova1Milot Rashica
Kanada1Samuel Adekugbe
Macaristan1Roland Sallai
