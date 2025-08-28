İstanbul
Galatasaray Kulübü, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada "Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 30 milyon 769 bin 230,77 avro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek karın yüzde 10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Sözleşmenin süresi ve futbolcunun alacağı ücretle ilgili, "Futbolcu ile 2025-2026 Futbol Sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir." denildi.
Wilfried Singo, Türk futbol tarihinin en pahalı ikinci transferi oldu
Geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini temmuz ayı sonunda 75 milyon avroya alarak Türk futbolunun en pahalı transferini gerçekleştiren Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra listenin ikinci sırasına girecek transferi de gerçekleştirdi.
Singo, yaklaşık 31 milyon avro bedelle bir Türk takımının yaptığı en pahalı ikinci transfer oldu. Fildişi Sahilli savunma oyuncusunu Fenerbahçe'nin 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği Youssef En-Nesyri izledi.
Rekortmenler iki takımda
Türk futbolunda en yüksek bonservis bedelini ödeyen takımlar listesinde ilk 11'de sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip rekor bedelle yapılan 11 transferin 7'sine, sarı-lacivertliler de 4'üne imza attı.
Orkun, listeye 3. sıradan girecek
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Orkun Kökçü, bonservisi alındığında Türk futbolunun en pahalı 3. oyuncusu olacak.
Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Benfica takımından bedelsiz kiraladığı Orkun'un sözleşmesine şarta bağlı satın alma maddesi ekledi. Beşiktaş, Orkun'un bonservisini alması durumunda 25 milyon avro ödeyecek.
Bu bonservis, bir Türk takımının Osimhen ve Singo'dan sonra harcadığı en yüksek bedel olarak kayıtlara geçecek.
Türk futbolunda en fazla bonservis ödenen futbolcular
Türk futbol tarihinde en fazla bonservis ücreti ödenen 11 futbolcu şöyle
|Futbolcu
|Eski takımı
|Geldiği kulüp
|Bonservis bedeli (Avro)
|Victor Osimhen
|Napoli
|Galatasaray
|75 milyon
|Wilfried Singo
|Monaco
|Galatasaray
|30 milyon 769 bin 230,77
|Youssef En-Nesyri
|Sevilla
|Fenerbahçe
|19,5 milyon
|Gabriel Sara
|Norwich City
|Galatasaray
|18 milyon
|Mario Jardel
|Porto
|Galatasaray
|17,05 milyon
|Cengiz Ünder
|Olimpik Marsilya
|Fenerbahçe
|15 milyon
|Nicolo Zaniolo
|Roma
|Galatasaray
|15 milyon
|Daniel Guiza
|Mallorca
|Fenerbahçe
|14 milyon
|Mbaye Diagne
|Kasımpaşa
|Galatasaray
|13 milyon
|Emmanuel Emenike
|Spartak Moskova
|Fenerbahçe
|13 milyon
|Bruma
|Sporting
|Galatasaray
|13 milyon
Wilfried Singo, RAMS Park'ta maça çıkmak için sabırsızlanıyor
Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Singo, sarı-kırmızılı taraftarların önünde maça çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.
Transferinden dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Singo, "Yeni ailemle olacağım için çok mutlu ve sevinçliyim. Umarım bu formayla iyi sonuçlar elde edeceğiz." dedi.
Sarı-kırmızılı takımda daha önce forma giyen vatandaşları Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier'i hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "Umarım Türkiye'nin en büyük takımıyla birlikte onların elde ettiği büyük başarıları ben de yaşarım." diye konuştu.
Wilfried Singo, Galatasaray'ın iç saha maçlarında oluşan atmosfere değinerek, "RAMS Park'ta oynayacağım için çok sabırsızım. Galatasaray'ın maçlarını izledim. İnanılmaz bir taraftar ve atmosfer var. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
Wilfried Singo, Galatasaray tarihindeki 212. yabancı futbolcu
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, kulüp tarihindeki 212. yabancı futbolcu oldu.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 210 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi haziranda bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda sayı 211'e yükseldi. Son olarak Fransa'nın Monaco takımından Singo'yu transfer eden Galatasaray'ın yabancı oyuncu sayısı 212'ye çıktı.
Singo, 7. Fildişi Sahilli futbolcu
Wilfried Singo, Galatasaray'da forma giyecek 7. Fildişi Sahilli oyuncu olacak.
Sarı-kırmızılı kulüpte 2009'da Abdulkader Keita ile başlayan süreçte Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile sözleşme imzalandı.
En fazla yabancı Brezilya'dan
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 7 futbolcu forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray'ın yabancı futbolcuları
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
|Ülke
|Sayı
|Futbolcular
|Brezilya
|25
|Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius, Gabriel Sara
|Yugoslavya
|16
|Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
|Romanya
|15
|Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
|Fransa
|10
|Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
|Almanya
|10
|Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Leroy Sane
|Kolombiya
|8
|Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta
|Hollanda
|7
|Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
|Arjantin
|7
|Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
|Fildişi Sahili
|6
|Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier, Wilfried Singo
|Portekiz
|6
|Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
|Nijerya
|6
|Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo, Victor Osimhen
|İsviçre
|6
|Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
|İspanya
|6
|Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino, Alvaro Morata
|Belçika
|5
|Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens, Mitchy Batshuayi
|Bosna Hersek
|4
|Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
|Kamerun
|4
|Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
|Çekya
|4
|Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
|İsveç
|4
|Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
|Uruguay
|4
|Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
|Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|4
|Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
|Senegal
|4
|Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne, Ismail Jakobs
|Norveç
|3
|Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
|Fas
|3
|Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
|Danimarka
|3
|Victor Nelsson, Mathias Ross, Elias Jelert
|Polonya
|3
|Roman Kosecki, Marek Godlewski, Przemyslaw Frankowski
|Meksika
|2
|Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
|İngiltere
|2
|Barry Venison, Mike Marsh
|Hırvatistan
|2
|Robert Spehar, Stjepan Tomas
|Gana
|2
|Richard Kingson, Ahmet Barusso
|Arnavutluk
|2
|Klodian Duro, Lorik Cana
|Avustralya
|2
|Harry Kewell, Lucas Neill
|Japonya
|2
|Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
|Cezayir
|2
|Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
|ABD
|2
|Brad Friedel, DeAndre Yedlin
|İtalya
|2
|Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
|Sırbistan
|1
|Sasa Ilic
|İran
|1
|Naser Sadeghi
|Surinam
|1
|Ulrich Watson
|Litvanya
|1
|Gintaras Stauce
|Zimbabve
|1
|Norman Mapeza
|Galler
|1
|Dean Saunders
|İsrail
|1
|Haim Revivo
|Kuzey Makedonya
|1
|Goran Pandev
|Yeşil Burun Adaları
|1
|Garry Rodrigues
|İzlanda
|1
|Kolbeinn Sigthorsson
|Yunanistan
|1
|Konstantinos Mitroglou
|Gabon
|1
|Mario Lemina
|Mısır
|1
|Mustafa Muhammed
|Şili
|1
|Erick Pulgar
|Avusturya
|1
|Yusuf Demir
|Kosova
|1
|Milot Rashica
|Kanada
|1
|Samuel Adekugbe
|Macaristan
|1
|Roland Sallai