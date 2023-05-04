Dolar
19.49
Euro
21.50
Altın
2,034.02
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,536.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin’de yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanını ziyaretinde konuşuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu'nda “Hasköy Mahalle Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da taraftarlar kombine yenilemesine yoğun talep gösterdi

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonundaki iç saha maçları için yenileme dönemi başlayan kombine biletlere taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Emrah Oktay  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
Galatasaray'da taraftarlar kombine yenilemesine yoğun talep gösterdi

Istanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, kombine yenileme satışlarında tarihi bir rakama ulaştı. 18 Nisan'da başlayan kombine ile VIP koltuk satışları, 19 bin adedi aşarak kulüp tarihindeki en yüksek yenileme rakamını elde etti.

En çok satış yapılan geçen seneki 3 aylık toplam rakama, bu sene mesai saatleri dışındaki bayram tatillerine rağmen, 10 iş günü içinde ulaşıldı. Önceki senelerle kıyaslandığında bu rakam, bazı senelerde 1 sezonda yapılan toplam kombine satışını geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kombine yenilemesinde en yüksek rakama ulaşılan geçen senenin ilk gün satış adedine göre bu yılın ilk gün satışına yüzde 40 daha fazla talep gösterdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yanık: Türkiye, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir
Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabını 8 Mayıs itibarıyla açacağız
YSK, Avrupa'daki 19 yerde sandık sayılarının artırılmasına karar verdi
Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordu'da yapımına başladığımız 914 yataklı şehir hastanesini seneye tamamlıyoruz

Benzer haberler

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray'da taraftarlar kombine yenilemesine yoğun talep gösterdi

Sivas'ta kazanan yok

Sivas'ta kazanan yok
TFF, hakem Ali Palabıyık'ın sezon sonuna kadar görev almayacağını açıkladı

TFF, hakem Ali Palabıyık'ın sezon sonuna kadar görev almayacağını açıkladı
Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak

Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet