Dolar
38.85
Euro
44.06
Altın
3,317.07
ETH/USDT
2,503.50
BTC/USDT
108,020.00
BIST 100
9,398.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu yaptığı toplantıda lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları inceleyerek 2025-2026 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi.

Metin Arslancan  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Kulüp Lisans Kurulu, lisans adayı kulüplerin sunduğu dosyaları, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Kulüp Lisans Talimatı'nda aranan hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden inceledi. Toplamda 16 kulüp UEFA lisansı, 9 kulüp ise ulusal lisans almaya hak kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kurul, kalan 55 kulübe ise kriter eksiklerini tamamlamaları için ilgili maddelere göre 30 veya 60 gün ek süre tanıdı.

İncelemenin sonunda Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Göztepe, ikas Eyüpspor, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Reeder Samsunspor, Trabzonspor, Trendyol 1. Lig'den Uğur Okulları İstanbulspor, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Beşiktaş JK United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray ve Trabzonspor UEFA Lisansı almaya hak kazandı.

Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpler ise Süper Lig'den Sipay Bodrum FK, 1. Lig'den Ahlatcı Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK, Manisa FK ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Nesine 2. Lig'den Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, Ankara Demirspor, Altınordu ve Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den, Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin terörle mücadelede işbirliği vurgusu
Eyüpsultan'daki kazada ölen Aci'nin eşi 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti
Çinli akademisyenler Uluslararası Çay Günü'nde Rize'de çay topladı
THY'den yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ataması açıklaması
Ankara'da "Dünya Çay Günü" kapsamında "Asya ve Pasifik'te Çay Yolculuğu" etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası takımları için yeni transfer dönemi kararı

EURO 2028'e ev sahipliği yapacak ülkeler de elemelere katılacak

UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti

UEFA'dan Türkiye'ye özel final daveti
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi
TFF, NATA Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı

TFF, NATA Holding ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet