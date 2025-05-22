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Tottenham, tarihinde üçüncü kez UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupaya uzanan Tottenham, tarihinde üçüncü kez aynı organizasyonda şampiyonluk yaşadı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Tottenham, tarihinde üçüncü kez UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Bilbao

Bilbao'da gerçekleştirilen finalde Johnson'un attığı golle turnuvayı ilk sırada tamamlayan Tottenham, taraftarlarına aynı sevinci üçüncü kez yaşattı.

1971-72 sezonunda UEFA Kupası adıyla düzenlenen organizasyonun ilk şampiyonluğuna imza atan Tottenham, 1983-1984 sezonunda yine kupayı müzesine götüren taraf oldu.

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Kupanın ilk senesinde bir başka İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'ı 1-1 ve 2-1'lik skorlarla geçerek şampiyon olan Tottenham, 1974 yılında Feyenoord'a 2-2 ve 2-0'lık skorlarla kaybetti.

1984'te Anderlecht ile oynanan finali penaltılarla 4-3 kazanan İngiliz ekibi, bu müsabakanın ardından ikinci şampiyonluğuna imza atmıştı.

İlk Yarı

16. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde Bruno Fernandes'in ortasında, kaleci Vicario'nun müdahalesinin ardından sağ çaprazda topla buluşan Maguire'in pasında meşin yuvarlağı önüne alan Diallo rakibinden sıyrılıp şutunu çekti. Top uzak direğin yanından auta gitti.

42. dakikada Tottenham 1-0 öne geçti. Sol taraftan gelişen atakta Sarr'ın ceza sahasına ortasında Johnson, altıpas içinde Luke Shaw'un omzuna çarparak kaleye yönelen topu çizginin önünde filelere gönderdi.

Tottenham, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

58. dakikada Bruno Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Yoro, kaleci Vicario'dan önce ön direkte meşin yuvarlağa dokundu, boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

68. dakikada Manchester United gole yaklaştı. Bruno Fernandes orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına uzun oynadı, kaleci Vicario'nun kontrol edemediği meşin yuvarlağı Hojlund kafayla kaleye gönderdi. Van de Ven çizgi üzerinde kritik bir müdahaleyle topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

72. dakikada Mazraoui'nin sağdan ortaladığı topa Bruna Fernandes kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

90+5.dakikaad Yoro'nun uzaktan şutunda top üstten dışarı çıktı.

90+7. dakikada Dalot'un ortasında Luke Shaw'un altıpastaki kafa vuruşunda, kaleci son anda topu kurtardı.

Kupa onuncu kez İngiltere'ye gitti

UEFA Avrupa Ligi'nde İngilizler, onuncu kez kupanın sahibi oldu.

İngilizlerin daha önce 17 kez final oynadığı turnuvada Liverpool 3, Tottennham 2, Chelsea 2, Ipswich Town ve Manchester United ile 9 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.

Tottenham'ın Bilbao'da kupayı kaldırmasının ardından İngiliz ekipleri onuncu kez kupayı aldı.

Manchester tek maç kaybetti, kupa gitti

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final aşamasına kadar oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Manchester United, en önemli müsabakayı kaybedince kupadan oldu.

Organizasyonun lig aşamasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Manchester United, son 16 turunda Real Sociedad'ı, çeyrek finalde Olimpik Lyon'u, yarı finalde de Athletic Bilbao'yu yenilgisiz bir şekilde geçerek finale ulaşmıştı.

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