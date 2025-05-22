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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Yenikapı'da gerçekleşecek şampiyonluk kutlamalarının programını açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu

Istanbul

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yazgan, 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonlarla şampiyonluğu yüz binlere dokunur şekilde kutlamak istediklerini belirterek, "Stada gelen 50 bin kişi var. 40 bin kişi kombineli, geriye kalan 10 bin kişi değişiyor. Onlara bir Mertens, Osimhen, Okan Hoca, Icardi, Abdülkerim Bardakcı'yı göstermek, yakınlaşmasını sağlamak bizler için çok kıymetliydi. Bu karşılıklı etkileşimin kitlelerin Galatasaraylı olması açısında çok ciddi katkısı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden kutlamaların Yenikapı'da yapılmasını arzu ettik. Kupayı Yenikapı'da alacağız. 25.05.2025 tarihi, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız, gerçekten müthiş bir denk geliş. Herhalde kafalara kazınacak bir tarih. Gösterilerin yanında bizim için en önemli şey alacağımız kupa, oyuncularımız, teknik ve idari kadromuz." diye konuştu.

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Galatasaray'ın kutlama programı şu şekilde:

24 Mayıs Cumartesi:

- DJ performansları

- Göztepe-Galatasaray maçının izlenmesi

25 Mayıs Pazar:

- Saat 16.00 Yenikapı Miting Alanı'na girişler başlayacak.

- Takım, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek.

- Sarayburnu'nda tekneye geçecek sarı-kırmızılı takım, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek.

- Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

- Çok sayıda şarkıcının sahne alacağı kutlamada futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla sahneye çıkacak.

- ⁠Süper Lig şampiyonluk kupası kaldırılacak.

- Kutlamalara GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar ücretsiz olarak katılabilecek.

Kutlamaya katılacak sanatçılar: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.

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