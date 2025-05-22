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Spor, Futbol

Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Fatih Erel  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

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24 Mayıs Cumartesi:

16.00 ikas Eyüpspor-Onvo Antalyaspor (Oğuzhan Aksu)

19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Fatih Tokail)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Batuhan Kolak)

25 Mayıs Pazar:

19.00 Bellona Kayserispor- Sipay Bodrum FK (Kadir Sağlam)

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (Atilla Karaoğlan)

19.00 RAMS Başakşehir-Adana Demirspor (Gürcan Hasova)

19.00 Trabzonspor-Reeder Samsunspor (Ozan Ergün)

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler)

26 Mayıs Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Yiğit Arslan)

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