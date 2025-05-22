Dolar
39.03
Euro
44.02
Altın
3,294.72
ETH/USDT
2,634.20
BTC/USDT
110,899.00
BIST 100
9,475.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men ve 117 bin lira para cezası verdi.

Metin Arslancan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası

İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Çağdaş Atan'a, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 2 maç men ve 58 bin 500 lira, maç sonrası rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58 bin 500 lira para cezası uyguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

PFDK, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'ye ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Net Global Sivasspor formasını giyen Murat Paluli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'ı 930 bin, Trabzonspor'u 750 bin, Galatasaray'ı 336 bin, Bodrum FK'yi 300 bin ve Eyüpspor'u 150 bin lira para cezasına çarptırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü
ÇAYKUR'a alınacak 1500 mevsimlik işçi için kura çekildi
Emine Erdoğan: Evlenme yaşını ileri atan bahanelere geçit vermemeliyiz
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Forumu" paylaşımı
Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Benzer haberler

PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası

PFDK'den Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'a 2 maç men cezası

Galatasaray'ın Yenikapı'daki kutlama programı belli oldu

Süper Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Tottenham, tarihinde üçüncü kez UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon

Tottenham, tarihinde üçüncü kez UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu

UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu
FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası takımları için yeni transfer dönemi kararı

FIFA'dan 2025 Kulüpler Dünya Kupası takımları için yeni transfer dönemi kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet